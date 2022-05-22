Формула-1. Определился победитель Гран-при Испании
Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Состоялся шестой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Испании.
Победителем гонки стал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен, который продолжает лидировать в общем зачете. Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третье место занял гонщик Мерседеса Джордж Рассел.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прибыл к финишу пятым.
Результаты гонки
Личный зачет
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 110 очков
2. Шарль Леклер (Феррари) – 104
3. Серхио Перес (Ред Булл) – 85
4. Джордж Рассел (Мерседес) – 74
5. Карлос Сайнс (Феррари) – 65
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 46
7. Ландо Норрис (Макларен) – 39
8. Валтери Боттас (Альфа Ромео) – 38
9. Эстебан Окон (Альпин) – 30
10. Кевин Магнуссен (Хаас) – 15
11. Даниэль Риккардо (Макларен) – 11
12. Юки Цунода (Альфа Таури) – 11
13. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 6
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 4
15. Фернандо Алонсо (Альпин) – 4
16. Алекс Албон (Уильямс) – 3
17. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 2
18. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – 1
19. Мик Шумахер (Хаас) – 0
20. Николас Латифи (Уильямс) – 0
21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) – 0
Кубок конструкторов
1. Ред Булл – 195 очков
2. Феррари – 169
3. Мерседес – 120
4. Макларен – 50
5. Альфа Ромео – 39
6. Альпин – 34
7. Альфа Таури – 17
8. Хаас - 15
9. Астон Мартин – 6
10. Уильямс – 3
Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла действовавший до 2025 года контракт на проведение Гран-при России .
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