Формула-1. Определился победитель Гран-при Испании 22 мая, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Состоялся шестой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Испании.



Победителем гонки стал нидерландский пилот Ред Булла Макс Ферстаппен, который продолжает лидировать в общем зачете. Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третье место занял гонщик Мерседеса Джордж Рассел.

Видео дня

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прибыл к финишу пятым.

Результаты гонки

Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 110 очков

2. Шарль Леклер (Феррари) – 104

3. Серхио Перес (Ред Булл) – 85

4. Джордж Рассел (Мерседес) – 74

5. Карлос Сайнс (Феррари) – 65

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 46

7. Ландо Норрис (Макларен) – 39

8. Валтери Боттас (Альфа Ромео) – 38

9. Эстебан Окон (Альпин) – 30

10. Кевин Магнуссен (Хаас) – 15

11. Даниэль Риккардо (Макларен) – 11

12. Юки Цунода (Альфа Таури) – 11

13. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 6

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 4

15. Фернандо Алонсо (Альпин) – 4

16. Алекс Албон (Уильямс) – 3

17. Ланс Стролл (Астон Мартин) – 2

18. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) – 1

19. Мик Шумахер (Хаас) – 0

20. Николас Латифи (Уильямс) – 0

21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) – 0

Кубок конструкторов

1. Ред Булл – 195 очков

2. Феррари – 169

3. Мерседес – 120

4. Макларен – 50

5. Альфа Ромео – 39

6. Альпин – 34

7. Альфа Таури – 17

8. Хаас - 15

9. Астон Мартин – 6

10. Уильямс – 3

Ранее сообщалось, что Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла действовавший до 2025 года контракт на проведение Гран-при России .



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.