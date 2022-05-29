Болид разлетелся на две части. Сын Шумахера попал в жуткую аварию — видео

29 мая, 20:18
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В нынешнем сезоне Шумахер в очковую зону пока не заезжал (Фото:REUTERS/Christian Bruna)

В нынешнем сезоне Шумахер в очковую зону пока не заезжал (Фото:REUTERS/Christian Bruna)

Сын немецкой легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик попал в жуткую аварию во время гонки Гран-при Монако.

23-летний пилот команды Хаас не смог удержать машину на высыхающей трассе после заезда на пит-стоп.

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Как итог — болид Мика врезался в боксы, после чего разлетелся на две части. Сам гонщик в результате аварии не пострадал.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=iENcLiM25bk

Победителем Гран-при Монако стал Серхио Перес из Ред Булла. Вторым финишировал Карлос Сайнс (Феррари). Третьим стал действующий чемпион Макс Ферстаппен из Ред Булл.

В нынешнем сезоне Шумахер в очковую зону пока не заезжал. Лидирует в общем зачете Ферстаппен (125 баллов). Шарль Леклер из Феррари — второй (116), Перес — третьий (110).

Предыдущий этап Формулы-1 Гран-при Испании выиграл Ферстаппен.

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Теги:   Авария Михаэль Шумахер Формула-1 Видео

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