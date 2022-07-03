Формула-1. Пилот Феррари выиграл свою первую гонку, сын Шумахера впервые в карьере набрал очки

3 июля, 22:50
Карлос Сайнс впервые в карьере выиграл этап Формулы-1 (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Карлос Сайнс впервые в карьере выиграл этап Формулы-1 (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Пилот Феррари Карлос Сайнс выиграл свою первую гонку Формулы-1 в карьере на этапе в Великобритании.

Испанский гонщик опередил представителей Ред Булл Серхио Переса и Мерседес Льюиса Хэмилтона, которые заняли второе и третье место соответственно, а также — своего напарника по команде Шарля Леклера, который в итоге занял четвертую строчку.

Видео дня

Действующий чемпион и лидер личного зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен из Ред Булл довольствовался седьмой позицией.

Сын легендарного пилота Михаэля Шумахера Мик на своем Хаас впервые в карьере Формулы-1 набрал очки, получив четыре балла благодаря восьмому месту.

Результаты гонки:

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  • 1. Карлос Сайнс (Феррари) — 52 круга
  • 2. Серхио Перес (Ред Булл) +3,779
  • 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +6,225
  • 4. Шарль Леклер (Феррари) +8,546
  • 5. Фернандо Алонсо (Альпин) +9,571
  • 6. Ландо Норрис (Макларен) +11,943
  • 7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +18,777
  • 8. Мик Шумахер (Хаас) +18,995
  • 9. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +22,356
  • 10. Кевин Магнуссен (Хаас) +24,590
  • 11. Ланс Стролл (Астон Мартин) +26,147
  • 12. Николас Латифи (Уильямс) +32,511
  • 13. Даниэль Риккардо (Макларен) +32,817
  • 14. Юки Цунода (Альфа Таури) +40,910

Сошли с дистанции:

  • Эстебан Окон (Альпин)
  • Пьер Гасли (Альфа Таури)
  • Валттери Боттас (Альфа Ромео)
  • Джордж Расселл (Мерседес)
  • Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
  • Алекс Албон (Уильямс)

Личный зачет Формулы-1:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 181 очко
  • 2. Серхио Перес (Ред Булл) — 147
  • 3. Шарль Леклер (Феррари) — 138
  • 4. Карлос Сайнс (Феррари) — 127
  • 5. Джордж Расселл (Мерседес) — 111
  • 6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 93
  • 7. Ландо Норрис (Макларен) — 58
  • 8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
  • 9. Эстебан Окон (Альпин) — 39
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 28
  • 11. Кевин Магнуссен (Хаас) — 16
  • 12. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16
  • 13. Даниэль Риккардо (Макларен) — 15
  • 14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15
  • 15. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
  • 16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
  • 17. Мик Шумахер (Хаас) — 4
  • 18. Алекс Албон (Уильямс) — 3

Кубок конструкторов (командный зачет):

  • 1. Ред Булл — 328 очков
  • 2. Феррари — 265
  • 3. Мерседес — 204
  • 4. Макларен — 73
  • 5. Альпин — 67
  • 6. Альфа Ромео — 51
  • 7. Альфа Таури — 27
  • 8. Хаас — 20
  • 9. Астон Мартин — 18
  • 10. Уильямс — 3

Прошлый этап Формулы-1 в Канаде выиграл Ферстаппен.

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Теги:   Формула-1 Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Льюис Хэмилтон Феррари Мерседес Автоспорт Ред Булл Макс Ферстаппен Макларен

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