Формула-1. Пилот Феррари выиграл свою первую гонку, сын Шумахера впервые в карьере набрал очки
Карлос Сайнс впервые в карьере выиграл этап Формулы-1 (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)
Пилот Феррари Карлос Сайнс выиграл свою первую гонку Формулы-1 в карьере на этапе в Великобритании.
Испанский гонщик опередил представителей Ред Булл Серхио Переса и Мерседес Льюиса Хэмилтона, которые заняли второе и третье место соответственно, а также — своего напарника по команде Шарля Леклера, который в итоге занял четвертую строчку.
Действующий чемпион и лидер личного зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен из Ред Булл довольствовался седьмой позицией.
Сын легендарного пилота Михаэля Шумахера Мик на своем Хаас впервые в карьере Формулы-1 набрал очки, получив четыре балла благодаря восьмому месту.
Результаты гонки:
- 1. Карлос Сайнс (Феррари) — 52 круга
- 2. Серхио Перес (Ред Булл) +3,779
- 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +6,225
- 4. Шарль Леклер (Феррари) +8,546
- 5. Фернандо Алонсо (Альпин) +9,571
- 6. Ландо Норрис (Макларен) +11,943
- 7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +18,777
- 8. Мик Шумахер (Хаас) +18,995
- 9. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +22,356
- 10. Кевин Магнуссен (Хаас) +24,590
- 11. Ланс Стролл (Астон Мартин) +26,147
- 12. Николас Латифи (Уильямс) +32,511
- 13. Даниэль Риккардо (Макларен) +32,817
- 14. Юки Цунода (Альфа Таури) +40,910
Сошли с дистанции:
- Эстебан Окон (Альпин)
- Пьер Гасли (Альфа Таури)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Алекс Албон (Уильямс)
Личный зачет Формулы-1:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 181 очко
- 2. Серхио Перес (Ред Булл) — 147
- 3. Шарль Леклер (Феррари) — 138
- 4. Карлос Сайнс (Феррари) — 127
- 5. Джордж Расселл (Мерседес) — 111
- 6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 93
- 7. Ландо Норрис (Макларен) — 58
- 8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
- 9. Эстебан Окон (Альпин) — 39
- 10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 28
- 11. Кевин Магнуссен (Хаас) — 16
- 12. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16
- 13. Даниэль Риккардо (Макларен) — 15
- 14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 15
- 15. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
- 16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
- 17. Мик Шумахер (Хаас) — 4
- 18. Алекс Албон (Уильямс) — 3
Кубок конструкторов (командный зачет):
- 1. Ред Булл — 328 очков
- 2. Феррари — 265
- 3. Мерседес — 204
- 4. Макларен — 73
- 5. Альпин — 67
- 6. Альфа Ромео — 51
- 7. Альфа Таури — 27
- 8. Хаас — 20
- 9. Астон Мартин — 18
- 10. Уильямс — 3
Прошлый этап Формулы-1 в Канаде выиграл Ферстаппен.
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