Формула-1. Пилот Феррари выиграл свою первую гонку, сын Шумахера впервые в карьере набрал очки 3 июля, 22:50 Карлос Сайнс впервые в карьере выиграл этап Формулы-1 (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Пилот Феррари Карлос Сайнс выиграл свою первую гонку Формулы-1 в карьере на этапе в Великобритании.



Испанский гонщик опередил представителей Ред Булл Серхио Переса и Мерседес Льюиса Хэмилтона, которые заняли второе и третье место соответственно, а также — своего напарника по команде Шарля Леклера, который в итоге занял четвертую строчку.

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Действующий чемпион и лидер личного зачета нынешнего сезона Макс Ферстаппен из Ред Булл довольствовался седьмой позицией.

Сын легендарного пилота Михаэля Шумахера Мик на своем Хаас впервые в карьере Формулы-1 набрал очки, получив четыре балла благодаря восьмому месту.

Результаты гонки:

1. Карлос Сайнс ( Феррари) — 52 круга

Феррари) — 52 круга 2. Серхио Перес ( Ред Булл) +3,779

Ред Булл) +3,779 3. Льюис Хэмилтон ( Мерседес) +6,225

Мерседес) +6,225 4. Шарль Леклер ( Феррари) +8,546

Феррари) +8,546 5. Фернандо Алонсо ( Альпин) +9,571

Альпин) +9,571 6. Ландо Норрис ( Макларен) +11,943

Макларен) +11,943 7. Макс Ферстаппен ( Ред Булл) +18,777

Ред Булл) +18,777 8. Мик Шумахер ( Хаас) +18,995

Хаас) +18,995 9. Себастьян Феттель ( Астон Мартин) +22,356

Астон Мартин) +22,356 10. Кевин Магнуссен ( Хаас) +24,590

Хаас) +24,590 11. Ланс Стролл ( Астон Мартин) +26,147

Астон Мартин) +26,147 12. Николас Латифи ( Уильямс) +32,511

Уильямс) +32,511 13. Даниэль Риккардо ( Макларен) +32,817

Макларен) +32,817 14. Юки Цунода ( Альфа Таури) +40,910

Сошли с дистанции:

Эстебан Окон ( Альпин)

Альпин) Пьер Гасли ( Альфа Таури)

Альфа Таури) Валттери Боттас ( Альфа Ромео)

Альфа Ромео) Джордж Расселл ( Мерседес)

Мерседес) Чжоу Гуаньюй ( Альфа Ромео)

Альфа Ромео) Алекс Албон ( Уильямс)

Личный зачет Формулы-1:

1. Макс Ферстаппен ( Ред Булл) — 181 очко

Ред Булл) — 181 очко 2. Серхио Перес ( Ред Булл) — 147

Ред Булл) — 147 3. Шарль Леклер ( Феррари) — 138

Феррари) — 138 4. Карлос Сайнс ( Феррари) — 127

Феррари) — 127 5. Джордж Расселл ( Мерседес) — 111

Мерседес) — 111 6. Льюис Хэмилтон ( Мерседес) — 93

Мерседес) — 93 7. Ландо Норрис ( Макларен) — 58

Макларен) — 58 8. Валттери Боттас ( Альфа Ромео) — 46

Альфа Ромео) — 46 9. Эстебан Окон ( Альпин) — 39

Альпин) — 39 10. Фернандо Алонсо ( Альпин) — 28

Альпин) — 28 11. Кевин Магнуссен ( Хаас) — 16

Хаас) — 16 12. Пьер Гасли ( Альфа Таури) — 16

Альфа Таури) — 16 13. Даниэль Риккардо ( Макларен) — 15

Макларен) — 15 14. Себастьян Феттель ( Астон Мартин) — 15

Астон Мартин) — 15 15. Юки Цунода ( Альфа Таури) — 11

Альфа Таури) — 11 16. Чжоу Гуаньюй ( Альфа Ромео) — 5

Альфа Ромео) — 5 17. Мик Шумахер ( Хаас) — 4

Хаас) — 4 18. Алекс Албон ( Уильямс) — 3

Кубок конструкторов ( командный зачет):

1. Ред Булл — 328 очков

2. Феррари — 265

3. Мерседес — 204

4. Макларен — 73

5. Альпин — 67

6. Альфа Ромео — 51

7. Альфа Таури — 27

8. Хаас — 20

9. Астон Мартин — 18

10. Уильямс — 3

Прошлый этап Формулы-1 в Канаде выиграл Ферстаппен.



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