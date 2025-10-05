Макларен досрочно выиграл Кубок конструкторов-2025 Формулы-1

5 октября, 19:28
Команда празднует чемпионство (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

В воскресенье, 5 октября, команда Макларен гарантировала себе победу в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона 2025 — за шесть этапов до завершения.

Это произошло после Гран-при Сингапура, состоявшегося на городской трассе Марина Бэй. Ландо Норрис финишировал третьим, обеспечив команде необходимое количество очков для досрочного триумфа. Победу в гонке одержал Джордж Рассел из команды Мерседес, вторым стал Макс Ферстаппен (Ред Булл), а партнер Норриса — Оскар Пиастри — приехал четвертым.

Для Макларена это десятый Кубок конструкторов в истории Формулы-1. В прошлом сезоне команда также выиграла титул в прошлом сезоне.

Текущая турнирная таблица Кубка конструкторов-2025:

  1. Макларен — 650 очков
  2. Мерседес — 325
  3. Феррари — 300
  4. Ред Булл — 290
  5. Уильямс — 102
  6. Рэйсинг Буллз — 72
  7. Астон Мартин — 62
  8. Заубер — 55
  9. Хаас — 46
  10. Альпин — 20

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Формула-1 Макларен

