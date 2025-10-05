Макларен досрочно выиграл Кубок конструкторов-2025 Формулы-1

В воскресенье, 5 октября, команда Макларен гарантировала себе победу в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона 2025 — за шесть этапов до завершения.

Это произошло после Гран-при Сингапура, состоявшегося на городской трассе Марина Бэй. Ландо Норрис финишировал третьим, обеспечив команде необходимое количество очков для досрочного триумфа. Победу в гонке одержал Джордж Рассел из команды Мерседес, вторым стал Макс Ферстаппен (Ред Булл), а партнер Норриса — Оскар Пиастри — приехал четвертым.

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 👏



In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Для Макларена это десятый Кубок конструкторов в истории Формулы-1. В прошлом сезоне команда также выиграла титул в прошлом сезоне.

Текущая турнирная таблица Кубка конструкторов-2025:

Макларен — 650 очков Мерседес — 325 Феррари — 300 Ред Булл — 290 Уильямс — 102 Рэйсинг Буллз — 72 Астон Мартин — 62 Заубер — 55 Хаас — 46 Альпин — 20

