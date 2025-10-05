Макларен досрочно выиграл Кубок конструкторов-2025 Формулы-1
Команда празднует чемпионство (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)
В воскресенье, 5 октября, команда Макларен гарантировала себе победу в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона 2025 — за шесть этапов до завершения.
Это произошло после Гран-при Сингапура, состоявшегося на городской трассе Марина Бэй. Ландо Норрис финишировал третьим, обеспечив команде необходимое количество очков для досрочного триумфа. Победу в гонке одержал Джордж Рассел из команды Мерседес, вторым стал Макс Ферстаппен (Ред Булл), а партнер Норриса — Оскар Пиастри — приехал четвертым.
Для Макларена это десятый Кубок конструкторов в истории Формулы-1. В прошлом сезоне команда также выиграла титул в прошлом сезоне.
Текущая турнирная таблица Кубка конструкторов-2025:
- Макларен — 650 очков
- Мерседес — 325
- Феррари — 300
- Ред Булл — 290
- Уильямс — 102
- Рэйсинг Буллз — 72
- Астон Мартин — 62
- Заубер — 55
- Хаас — 46
- Альпин — 20
