На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершился Гран-при Мексики. Победителем стал гонщик Макларена Ландо Норрис, что позволило ему выйти на первое место в зачете пилотов.

Гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико назван Оливер Бермэн. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.

В Мехико Бермэн, стартовавший девятым, сумел финишировать на четвертой позиции — для гонщика Хааса это стало лучшим результатом в Ф-1 на данный момент.

Результаты Гран-при Мексики

1. Ландо Норрис (Макларен) — 71 круг

2. Шарль Леклер (Феррари) — +30,324

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +31,049

4. Оливер Бермэн (Хаас) — +40,955

5. Оскар Пиастри (Макларен) — +42,065

6. Андреа Антонелли (Мерседес) — +47,837

7. Джордж Расселл (Мерседес) — +50,287

8. Льюис Хэмилтон (Феррари) — +56,466

9. Эстебан Окон (Хаас) — +1.15,464

10. Габриэл Бортолето (Заубер) — +1.16,863

11. Юки Цунода (Ред Булл) — +1.19,048

12. Алекс Албон (Уильямс) — +1 круг

13. Иcак Аджар (Рейсинг Буллз) — +1 круг

14. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +1 круг

15. Пьер Гасли (Альпин) — +1 круг

16. Франко Колапинто (Альпин) — +1 круг

Сошли:

Карлос Сайнс (Уильямс)

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Нико Хюлькенберг (Заубер)

Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз)

Зачет пилотов

1. Ландо Норрис (Макларен) — 357 очков

2. Оскар Пиастри (Макларен) — 356

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 321

4. Джордж Расселл (Мерседес) — 258

5. Шарль Леклер (Феррари) — 210

6. Льюис Хэмилтон (Феррари) — 146

7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 97

8. Алекс Албон (Уильямс) — 73

9. Нико Хюлькенберг (Заубер) — 41

10. Исак Аджар (Рейсинг Буллз) — 39

11. Карлос Сайнс (Уильямс) — 38

12. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 37

13. Оливер Бермэн (Хаас) — 32

14. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 32

15. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) — 30

16. Эстебан Окон (Хаас) — 30

17. Юки Цунода (Ред Булл) — 28

18. Пьер Гасли (Альпин) — 20

19. Габриэл Бортолето (Заубер) — 19

Кубок конструкторов

1. Макларен — 713 очков

2. Феррари — 356

3. Мерседес — 355

4. Ред Булл — 346

5. Уильямс — 111

6. Рейсинг Буллз — 72

7. Астон Мартин — 69

8. Хаас — 62

9. Заубер — 60

10. Альпин — 20

