Ландо Норрис возглавил чемпионский зачет в Формуле-1 — результаты Гран-при Мексики
Чемпионский пьедестал в Мехико (Фото: REUTERS/Henry Romero)
На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершился Гран-при Мексики. Победителем стал гонщик Макларена Ландо Норрис, что позволило ему выйти на первое место в зачете пилотов.
Гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико назван Оливер Бермэн. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.
В Мехико Бермэн, стартовавший девятым, сумел финишировать на четвертой позиции — для гонщика Хааса это стало лучшим результатом в Ф-1 на данный момент.
Результаты Гран-при Мексики
1. Ландо Норрис (Макларен) — 71 круг
2. Шарль Леклер (Феррари) — +30,324
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +31,049
4. Оливер Бермэн (Хаас) — +40,955
5. Оскар Пиастри (Макларен) — +42,065
6. Андреа Антонелли (Мерседес) — +47,837
7. Джордж Расселл (Мерседес) — +50,287
8. Льюис Хэмилтон (Феррари) — +56,466
9. Эстебан Окон (Хаас) — +1.15,464
10. Габриэл Бортолето (Заубер) — +1.16,863
11. Юки Цунода (Ред Булл) — +1.19,048
12. Алекс Албон (Уильямс) — +1 круг
13. Иcак Аджар (Рейсинг Буллз) — +1 круг
14. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +1 круг
15. Пьер Гасли (Альпин) — +1 круг
16. Франко Колапинто (Альпин) — +1 круг
Сошли:
Карлос Сайнс (Уильямс)
Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
Нико Хюлькенберг (Заубер)
Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз)
Зачет пилотов
1. Ландо Норрис (Макларен) — 357 очков
2. Оскар Пиастри (Макларен) — 356
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 321
4. Джордж Расселл (Мерседес) — 258
5. Шарль Леклер (Феррари) — 210
6. Льюис Хэмилтон (Феррари) — 146
7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 97
8. Алекс Албон (Уильямс) — 73
9. Нико Хюлькенберг (Заубер) — 41
10. Исак Аджар (Рейсинг Буллз) — 39
11. Карлос Сайнс (Уильямс) — 38
12. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 37
13. Оливер Бермэн (Хаас) — 32
14. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 32
15. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) — 30
16. Эстебан Окон (Хаас) — 30
17. Юки Цунода (Ред Булл) — 28
18. Пьер Гасли (Альпин) — 20
19. Габриэл Бортолето (Заубер) — 19
Кубок конструкторов
1. Макларен — 713 очков
2. Феррари — 356
3. Мерседес — 355
4. Ред Булл — 346
5. Уильямс — 111
6. Рейсинг Буллз — 72
7. Астон Мартин — 69
8. Хаас — 62
9. Заубер — 60
10. Альпин — 20
