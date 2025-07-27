В воскресенье, 27 июля, состоялся 13-й этап текущего сезона Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Из-за дождя старт гонки отложили на 80 минут.

Победителем Гран-при стал пилот Макларена Оскар Пиастри. В начале гонки он опередил своего напарника Ландо Норриса и уверенно провел остаток этапа, доехав до финиша первым.

Для Пиастри это шестая победа в текущем сезоне. Он прервал мини-серию Норриса, который выиграл два предыдущих Гран-при.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Третье место в Бельгии занял гонщик Феррари Шарль Леклер, отбивший атаки действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, который финишировал четвертым.

Фото: F1

В зачете пилотов первое место сохраняет Пиастри, в его активе 266 очков. Вторым идет Норриса, он отстает от напарника на 16 баллов.

Следующий, 14-й этап сезона Формулы-1 2025 года, состоится 3 августа в Венгрии.

