Формула-1: Пиастри выиграл Гран-при Бельгии после зрелищной дуэли с напарником Норрисом на старте — видео

27 июля, 19:09
Болид Оскара Пиастри (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

В воскресенье, 27 июля, состоялся 13-й этап текущего сезона Формулы-1 — Гран-при Бельгии. Из-за дождя старт гонки отложили на 80 минут.

Победителем Гран-при стал пилот Макларена Оскар Пиастри. В начале гонки он опередил своего напарника Ландо Норриса и уверенно провел остаток этапа, доехав до финиша первым.

Для Пиастри это шестая победа в текущем сезоне. Он прервал мини-серию Норриса, который выиграл два предыдущих Гран-при.

Третье место в Бельгии занял гонщик Феррари Шарль Леклер, отбивший атаки действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, который финишировал четвертым.

F1
Фото: F1

В зачете пилотов первое место сохраняет Пиастри, в его активе 266 очков. Вторым идет Норриса, он отстает от напарника на 16 баллов.

Следующий, 14-й этап сезона Формулы-1 2025 года, состоится 3 августа в Венгрии.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бэйл встретился с актером Брэдом Питтом на премьере фильма о Формуле-1.

