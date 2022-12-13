Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев, пострадавших от войны 13 декабря, 00:30 Перчатки четырехкратного чемпиона Ф-1 Себастьяна Феттеля (Фото:emma-live.com)

Команда Формулы-1 Астон Мартин (Британия) организовала благотворительный аукцион на поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии. Среди представленных на аукцион предметов — гоночный костюм и перчатки чемпиона Ф-1 Себастьяна Феттеля.

Об этом сообщили на сайте команды Астон Мартин.



Среди представленных на аукцион предметов — гоночный костюм и перчатки четырехкратного чемпиона Ф-1 Себастьяна Феттеля, схема известного болида Астон Мартин и его части.

Видео дня

Аукцион памятных вещей продлится до 16 декабря включительно. Все деньги будут перечислены в UNICEF Украина для поддержки детей и семей, пострадавших от войны.

Слоты аукциона размещены на официальном сайте команды.