Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России

3 марта, 15:08
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Формула-1 присоединилась к санкциям (Фото:formula1.com)

Формула-1 присоединилась к санкциям (Фото:formula1.com)

Формула-1 на фоне вторжения в Украину расторгла контракт на проведение Гран-при России, действовавший до 2025 года.

Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Ранее была отменена гонка в Сочи, которая была запланирована на сентябрь этого года, а теперь аннулированы и другие запланированные Гран-при до 2025 года, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге.

«Формула 1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, что означает, что в будущем гонки в России не будут проводиться», — говорится в заявлении.

https://twitter.com/wearetherace/status/1499339817590706176

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Кроме этого, российские баскетбольные клубы выгнали из еврокубков.

Также Россию и Беларусь отстранили от всех хоккейных турниров, а Международная федерация волейбола отобрала у агрессора право на проведение чемпионата мира, который должен был состояться в августе-сентябре 2022 года.

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Теги:   Формула-1 Война в Украине Санкции

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