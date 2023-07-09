На глазах у Гвардиолы: Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании 9 июля, 19:04 Победитель гонки (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Действующий чемпион Формулы-1 уверенно идет за своим следующим титулом.

На автодроме Сильверстоуна завершился Гран-при Великобритании чемпионата Формулы-1. Его победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который еще более упрочнил свое лидерство в зачете пилотов. Накануне гонки авиакомпания Ryanair посмеялась над неудачами другого гонщика Ред Булл Серхио Переса.

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Вторым на финиш приехал пилот Макларена Ландо Норрис. Третье место у представителя Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

После этого успеха команда Ред Булл повторил рекорд Макларена по количеству побед подряд в Формуле-1 — по 11.

Кстати, гонку в Сильверстоуне посетил главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

Гвардиола на Формуле-1 / Фото: REUTERS/Molly Darlington

Результаты Гран-при Великобритании

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 52 круга

2. Ландо Норрис (Макларен) — +3,798

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +6,783

4. Оскар Пиастри (Макларен) — +7,776

5. Джордж Расселл (Мерседес) — +11,206

6. Серхио Перес (Ред Булл) — +12,882

7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +17,193

8. Алекс Албон (Уильямс) — +17,878

9. Шарль Леклер (Феррари) — +18,689

10. Карлос Сайнс (Феррари) — +19,448

11. Логан Сарджент (Уильямс) — +23,632

12. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +25,830

13. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +26,663

14. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +27,483

15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — +29,820

16. Юки Цунода (Альфа Таури) — +31,225

17. Ник де Врис (Альфа Таури) — +33,128

Пьер Гасли (Альпин) — не финишировал

Кевин Магнуссен (Хаас) — не финишировал

Эстебан Окон (Альпин) — не финишировал

Фото: REUTERS/Molly Darlington

Зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 255 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 156

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 137

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 121

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 83

6. Джордж Расселл (Мерседес) — 82

7. Шарль Леклер (Феррари) — 74

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 44

9. Ландо Норрис (Макларен) — 42

10. Эстебан Окон (Альпин) — 31

11. Оскар Пиастри (Макларен) — 17

12. Пьер Гасли (Альпин) — 16

13. Алекс Албон (Уильямс) — 11

14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 411 очков

2. Мерседес — 203

3. Астон Мартин — 181

4. Феррари — 157

5. Макларен — 59

6. Альпин — 47

7. Хаас — 11

8. Уильямс — 11

9. Альфа Ромео — 9

10. Альфа Таури — 2

Ранее мы писали, что Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1.