На глазах у Гвардиолы: Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании
Победитель гонки (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Действующий чемпион Формулы-1 уверенно идет за своим следующим титулом.
На автодроме Сильверстоуна завершился Гран-при Великобритании чемпионата Формулы-1. Его победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который еще более упрочнил свое лидерство в зачете пилотов. Накануне гонки авиакомпания Ryanair посмеялась над неудачами другого гонщика Ред Булл Серхио Переса.
Вторым на финиш приехал пилот Макларена Ландо Норрис. Третье место у представителя Мерседеса Льюиса Хэмилтона.
После этого успеха команда Ред Булл повторил рекорд Макларена по количеству побед подряд в Формуле-1 — по 11.
Кстати, гонку в Сильверстоуне посетил главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола.
Результаты Гран-при Великобритании
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 52 круга
2. Ландо Норрис (Макларен) — +3,798
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +6,783
4. Оскар Пиастри (Макларен) — +7,776
5. Джордж Расселл (Мерседес) — +11,206
6. Серхио Перес (Ред Булл) — +12,882
7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +17,193
8. Алекс Албон (Уильямс) — +17,878
9. Шарль Леклер (Феррари) — +18,689
10. Карлос Сайнс (Феррари) — +19,448
11. Логан Сарджент (Уильямс) — +23,632
12. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +25,830
13. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +26,663
14. Ланс Стролл (Астон Мартин) — +27,483
15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — +29,820
16. Юки Цунода (Альфа Таури) — +31,225
17. Ник де Врис (Альфа Таури) — +33,128
Пьер Гасли (Альпин) — не финишировал
Кевин Магнуссен (Хаас) — не финишировал
Эстебан Окон (Альпин) — не финишировал
Зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 255 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 156
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 137
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 121
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 83
6. Джордж Расселл (Мерседес) — 82
7. Шарль Леклер (Феррари) — 74
8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 44
9. Ландо Норрис (Макларен) — 42
10. Эстебан Окон (Альпин) — 31
11. Оскар Пиастри (Макларен) — 17
12. Пьер Гасли (Альпин) — 16
13. Алекс Албон (Уильямс) — 11
14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9
15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 5
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4
17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 411 очков
2. Мерседес — 203
3. Астон Мартин — 181
4. Феррари — 157
5. Макларен — 59
6. Альпин — 47
7. Хаас — 11
8. Уильямс — 11
9. Альфа Ромео — 9
10. Альфа Таури — 2
Ранее мы писали, что Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1.