Пилот Феррари прервал рекордную серию Ферстаппена в Формуле-1

Ранее сообщалось, что друг Михаэля Шумахера Джонни Герберт рассказал о здоровье гонщика .

Вторым финишировал британец Ландо Норрис из Макларена, тройку замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес.

Победителем стал пилот Ферарри Карлос Сайнс. Испанец прервал рекордную серию нидерландского гонщика команды Ред Булл Макса Ферстаппена, который до этого выиграл 10 гонок подряд, установив рекорд Формулы-1.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies