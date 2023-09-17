Пилот Феррари прервал рекордную серию Ферстаппена в Формуле-1

17 сентября, 17:51
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Карлос Сайнс (Фото:REUTERS/Andy Chua)

Карлос Сайнс (Фото:REUTERS/Andy Chua)

В Сингапуре состоялся 15-й этап сезона Формулы-1.

Победителем стал пилот Ферарри Карлос Сайнс. Испанец прервал рекордную серию нидерландского гонщика команды Ред Булл Макса Ферстаппена, который до этого выиграл 10 гонок подряд, установив рекорд Формулы-1.

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Вторым финишировал британец Ландо Норрис из Макларена, тройку замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес.

Лидер личного зачета и действующий чемпион Ферстаппен занял пятое место.

Результаты гонки:

https://twitter.com/F1/status/1703410787564294309

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 374 очка

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 223

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180

4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 170

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 142

6. Шарль Леклер (Феррари) — 123

7. Джордж Рассел (Мерседес) — 109

8. Ландо Норрис (Макларен) — 97

9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 47

10. Пьер Гасли (Альпин) — 45

11. Оскар Пиастри (Макларен) — 42

12. Эстебан Викон (Альпин) — 36

13. Алекс Албон (Уильямс) — 21

14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9

15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 6

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 3

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 3

19. Лиам Лоусон (Альфа Таури) — 2

20. Логан Сарджент (Уильямс) — 0

21. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0

22. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) — 0

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 597 очков

2. «Мерседес» — 289

3. Феррари — 265

4. Астон Мартин — 217

5. Макларен — 139

6. Альпин — 81

7. Уильямс — 21

8. Хаас — 12

9. Альфа Ромео — 10

10. Альфа Таури — 5

Ранее сообщалось, что друг Михаэля Шумахера Джонни Герберт рассказал о здоровье гонщика.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Формула-1 Сингапур Макс Ферстаппен

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