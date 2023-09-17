Пилот Феррари прервал рекордную серию Ферстаппена в Формуле-1
Карлос Сайнс (Фото:REUTERS/Andy Chua)
В Сингапуре состоялся 15-й этап сезона Формулы-1.
Победителем стал пилот Ферарри Карлос Сайнс. Испанец прервал рекордную серию нидерландского гонщика команды Ред Булл Макса Ферстаппена, который до этого выиграл 10 гонок подряд, установив рекорд Формулы-1.
Вторым финишировал британец Ландо Норрис из Макларена, тройку замкнул семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий Мерседес.
Лидер личного зачета и действующий чемпион Ферстаппен занял пятое место.
Результаты гонки:
Личный зачет:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 374 очка
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 223
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 180
4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 170
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 142
6. Шарль Леклер (Феррари) — 123
7. Джордж Рассел (Мерседес) — 109
8. Ландо Норрис (Макларен) — 97
9. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 47
10. Пьер Гасли (Альпин) — 45
11. Оскар Пиастри (Макларен) — 42
12. Эстебан Викон (Альпин) — 36
13. Алекс Албон (Уильямс) — 21
14. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 9
15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 6
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4
17. Юки Цунода (Альфа Таури) — 3
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 3
19. Лиам Лоусон (Альфа Таури) — 2
20. Логан Сарджент (Уильямс) — 0
21. Ник де Врис (Альфа Таури) — 0
22. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) — 0
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 597 очков
2. «Мерседес» — 289
3. Феррари — 265
4. Астон Мартин — 217
5. Макларен — 139
6. Альпин — 81
7. Уильямс — 21
8. Хаас — 12
9. Альфа Ромео — 10
10. Альфа Таури — 5
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