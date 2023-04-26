Франция и Британия подвергли сомнению «нейтральность» спортсменов из РФ и Беларуси 26 апреля, 06:44 МОК предлагает допустить спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Министры спорта Великобритании и Франции выступили против того, чтобы спортсмены из РФ и Беларуси выступали на Олимпиаде как «нейтральные» страны.



Об этом сообщает Reuters.

«Мы знаем, что связи между государством, военными и спортом в России и Беларуси прочны», — заявила министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер.

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В свою очередь, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что МОК «должен решить базовые вопросы» до начала Олимпиады в июле 2024 года.

«Какую позицию собирается занимать МОК, когда речь идет о спортсменах, спонсируемых и финансируемых российским или белорусским государством? Или тех, кто спонсируется или получает финансовую поддержку от организаций, связанных с Россией или Беларусью?», — заявила министр.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.

После этого правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть россияне, в том числе в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2024 в Париже.

5 апреля Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России, несмотря на рекомендации МОК.