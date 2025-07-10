Умер выдающийся тренер, который был наставником команды украинца в НБА и впервые в истории вывел клуб в плей-офф

В 93 года перестало биться сердце бывшего главного тренера и генерального менеджера баскетбольной Юты Фрэнка Лейдена.

Печальную весть сообщили в пресс-службе Юты Джаз. Причины смерти неизвестны.

«Фрэнк Лейден оставил заметный след в истории Юты Джаз, нашего штата и НБА в целом. Такого, как он, больше никогда не будет. Наши мысли сейчас с его семьей. Мы присоединяемся к скорби о его потере и будем помнить его яркую жизнь. Покойся спокойно, тренер!», — говорится в сообщении.

Отметим, что Лейден был наставником Юты с 1981 по 1989 годы. Он впервые в истории вывел Джазменов в плей-офф НБА. После отставки Фрэнк длительное время работал менеджером в структуре Юты.

По итогам сезона-1983/84 Лейден был признан лучшим тренером года.

Напомним, с 2024-го за Юту выступает Святослав Михайлюк. Кстати, в прошлом году украинец в составе Бостон Селтикс выиграл Национальную баскетбольную лигу.

