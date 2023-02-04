Украинский фристайлист впервые в карьере выиграл золото на Кубке мира — видео
На подиум также поднялись два представителя Китая (Фото:CGTNSportsScene)
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере завоевал золотую награду на Кубке мира по лыжной акробатике.
21-летний украинский спортсмен выиграл соревнования в американском Дир Велли.
В финале Котовский выполнил прыжок Ураган, за который получил 138,82 балла и завоевал золото.
Серебро и бронзу выиграли представителя Китая Ли Тяньма (119,47) и Чен Шуо (110,16).
Котовский впервые завоевал награду высшей пробы на этапах Кубка мира. В достижении украинца уже есть серебряная и бронзовая медали в сезоне.
Для Украины победа стала пятой в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.
В последний раз золото Кубка мира для Украины завоевал Александр Абраменко в 2015 году.
Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.