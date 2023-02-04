Украинский фристайлист впервые в карьере выиграл золото на Кубке мира — видео

4 февраля, 13:08
Поделиться:
На подиум также поднялись два представителя Китая (Фото:CGTNSportsScene)

На подиум также поднялись два представителя Китая (Фото:CGTNSportsScene)

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере завоевал золотую награду на Кубке мира по лыжной акробатике.

21-летний украинский спортсмен выиграл соревнования в американском Дир Велли.

В финале Котовский выполнил прыжок Ураган, за который получил 138,82 балла и завоевал золото.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XVaDwwanofU&embeds_euri=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=FISFreestyleSkiing

Серебро и бронзу выиграли представителя Китая Ли Тяньма (119,47) и Чен Шуо (110,16).

Котовский впервые завоевал награду высшей пробы на этапах Кубка мира. В достижении украинца уже есть серебряная и бронзовая медали в сезоне.

Читайте также:
«Крайняя мера — бойкот Олимпиады». Гутцайт высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Для Украины победа стала пятой в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.

В последний раз золото Кубка мира для Украины завоевал Александр Абраменко в 2015 году.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Кубок мира

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X