Украинский фристайлист впервые в карьере выиграл золото на Кубке мира — видео 4 февраля, 13:08 На подиум также поднялись два представителя Китая (Фото:CGTNSportsScene)

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере завоевал золотую награду на Кубке мира по лыжной акробатике.

21-летний украинский спортсмен выиграл соревнования в американском Дир Велли.

В финале Котовский выполнил прыжок Ураган, за который получил 138,82 балла и завоевал золото.

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Серебро и бронзу выиграли представителя Китая Ли Тяньма (119,47) и Чен Шуо (110,16).

Котовский впервые завоевал награду высшей пробы на этапах Кубка мира. В достижении украинца уже есть серебряная и бронзовая медали в сезоне.

Для Украины победа стала пятой в истории мужской лыжной акробатики на уровне Кубка мира.

В последний раз золото Кубка мира для Украины завоевал Александр Абраменко в 2015 году.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.