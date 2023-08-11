Десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на чемпионате мира 11 августа, 22:08 Сборная Бурунди U-19 по гандболу (Фото:BWIZA)

Десять гандболистов из Бурунди пропали на юниорском международном турнире в Хорватии.

Как сообщает News in France, молодые ребята покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении.

«Это десять молодых людей 2006 года рождения, которые вчера (в среду) около 15:30 по местному времени покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении.

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Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести и установления фактов и обстоятельств их исчезновения", — говорится в заявлении хорватской полиции.

Сборная Бурунди U-19 сыграла матчи группового этапа и 10 августа должна была встретится с командой Бахрейна в матче за 29−32-е места.

Отметим, что Хорватия входит Шенгенскую зону свободного передвижения без пограничного контроля между странами‑членами. Бурунди является одной из беднейших стран мира.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит арест в Саудовской Аравии.