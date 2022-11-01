Боец MMA нокаутировал стоячего соперника, лежа на канвасе — видео 1 ноября, 23:12 Гандра одержал всего вторую победу в MMA (Фото:Скриншот видео)

Бразильский боец смешанных единоборств Макс Гандра одержал победу удивительным нокаутом над своим соперником на турнире Gladiators Fight Night 5.

29-летний средневес был близок к поражению в поединке, когда он оказался на канвасе. Его же соперник стоял на ногах и пытался наносить удары кулаками.

Однако Макс смог перевернуть ситуацию в свою пользу. Бразилец начал пробивать сопернику в голову ногой, продолжая лежать на настиле октагона.

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Один из ударов стал решающим. Соперник Гандры упал на канвас, после чего был добит 29-летним бойцом.

Гандра одержал всего вторую победу в MMA. На его счету также пять поражений.

Сообщалось, что известный 25-летний американский блогер Джейк Пол победил 47-летнюю легенду смешанных единоборств (UFC) Андерсона Силву в боксерском поединке.