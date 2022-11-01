Боец MMA нокаутировал стоячего соперника, лежа на канвасе — видео
Гандра одержал всего вторую победу в MMA (Фото:Скриншот видео)
Бразильский боец смешанных единоборств Макс Гандра одержал победу удивительным нокаутом над своим соперником на турнире Gladiators Fight Night 5.
29-летний средневес был близок к поражению в поединке, когда он оказался на канвасе. Его же соперник стоял на ногах и пытался наносить удары кулаками.
Однако Макс смог перевернуть ситуацию в свою пользу. Бразилец начал пробивать сопернику в голову ногой, продолжая лежать на настиле октагона.
Один из ударов стал решающим. Соперник Гандры упал на канвас, после чего был добит 29-летним бойцом.
Гандра одержал всего вторую победу в MMA. На его счету также пять поражений.
Сообщалось, что известный 25-летний американский блогер Джейк Пол победил 47-летнюю легенду смешанных единоборств (UFC) Андерсона Силву в боксерском поединке.