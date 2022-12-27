В Беларуси призерку Олимпиады осудили на 12 лет тюрьмы 27 декабря, 10:21 Герасименя — чемпионка мира и Европы (Фото:Скриншот видео)

Минский городской суд заочно приговорил пловчиху Александру Герасименю и спортивного функционера Александра Опейкина к 12 годам тюремного заключения, сообщает БЕЛТА.

Оба признаны виновными в распространении «ложных сведений и измышлений о событиях, происходивших на территории страны, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года».

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Герасимене назначено отбывать наказание в колонии общего режима, Опейкину — в колонии усиленного режима. У пловчихи суд также арестовал имущество на территории Беларуси — автомобиль, дом и ее счета в банке.

Герасименя и Опейкин — основатели Белорусского фонда спортивной солидарности, который помогает спортсменам, попавшим под преследования диктаторского режима Александра Лукашенко. В настоящее время и пловчиха, и спортивный функционер находятся за пределами родной страны.

Герасименя — чемпионка мира и Европы, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр и обладательница одной бронзовой награды.

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