Итальянского гимнаста ввели в кому после ужасного падения на Универсиаде-2025

25 июля, 13:38
Поделиться:
Лоренцо Боничелли попал в больницу (Фото: Italian Gymnastics Federation)

Лоренцо Боничелли попал в больницу (Фото: Italian Gymnastics Federation)

Лоренцо Боничелли был введен в искусственную кому после несчастного случая на турнире в рамках летней Универсиады-2025.

Читайте также:
Умер легендарный реслер Халк Хоган

Как сообщает Sky Sport Italia, Боничелли упал во время упражнений на кольцах и приземлился на шею.

Спортсмен после падения был в сознании. Медики, которые прибыли на место соревнований, оказали первую помощь Боничелли и доставили его в клинику.

Реклама

Лоренцо провели операцию на шейных позвонках, а затем ввели в медикаментозную кому.

«Тяжесть травмы уточняется. Ему немедленно оказали помощь медицинские службы организаторов.

Тренерский штаб мужской сборной, учитывая эмоциональное состояние команды, принял решение снять команду с соревнований. В ожидании официальных медицинских сообщений вся Федерация гимнастики Италии поддерживает Лоренцо и желает ему скорейшего выздоровления. Forza Bonni!", — говорится в заявлении Федерации.

Читайте также:
Била мужа палкой во время матча. Жена баскетболиста сорвала игру из-за семейного бюджета — видео

Ранее сообщалось, что 17-летняя Онофрийчук установила уникальное достижение, выиграв общий зачет Кубка мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Гимнастика спортивная гимнастика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies