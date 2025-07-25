Итальянского гимнаста ввели в кому после ужасного падения на Универсиаде-2025

Лоренцо Боничелли был введен в искусственную кому после несчастного случая на турнире в рамках летней Универсиады-2025.

Как сообщает Sky Sport Italia, Боничелли упал во время упражнений на кольцах и приземлился на шею.

Спортсмен после падения был в сознании. Медики, которые прибыли на место соревнований, оказали первую помощь Боничелли и доставили его в клинику.

Лоренцо провели операцию на шейных позвонках, а затем ввели в медикаментозную кому.

«Тяжесть травмы уточняется. Ему немедленно оказали помощь медицинские службы организаторов.

Тренерский штаб мужской сборной, учитывая эмоциональное состояние команды, принял решение снять команду с соревнований. В ожидании официальных медицинских сообщений вся Федерация гимнастики Италии поддерживает Лоренцо и желает ему скорейшего выздоровления. Forza Bonni!", — говорится в заявлении Федерации.

