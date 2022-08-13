Одна из лидеров сборной Украины по спортивной гимнастике завершила карьеру в 21-летнем возрасте

13 августа, 13:01
Диана Варинская выступала за сборную Украины с 2013 года (Фото:Диана Варинская via Instagram)

Диана Варинская выступала за сборную Украины с 2013 года (Фото:Диана Варинская via Instagram)

Одна из лидеров сборной Украины по спортивной гимнастике Диана Варинская завершила спортивную карьеру в 21-летнем возрасте.

Об этом спортсменка рассказала в комментарии Суспільне Спорт.

По словам Варинской, после Олимпийских игр она почувствовала усталость, после чего перенесла операцию и уже долгое время нигде не выступает и не тренируется.

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«Хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и, что самое важное — желания, решила завершить спортивную карьеру», — сказала Варинская.

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Варинская добавила, что по ее информации Анастасия Бачинская, еще одна лидер сборной Украины, тоже прекратила тренировки.

Варинская выступала в составе сборной Украины с 2013 года.

На Евро-2020 она завоевала золото в командных выступлениях, завоевала бронзу Европейских игр-2019 в многоборье и упражнениях на колоде.

В активе Варинской также три золота на уровне Кубка мира.

На Олимпиаде-2020 была единственной представительницей Украины в женской спортивной гимнастике — финишировала на 62-м месте в многоборье.

Ранее сообщалось, что 15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона не стала на один пьедестал с россиянками.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Гимнастика Художественная гимнастика

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