Одна из лидеров сборной Украины по спортивной гимнастике завершила карьеру в 21-летнем возрасте
Диана Варинская выступала за сборную Украины с 2013 года (Фото:Диана Варинская via Instagram)
Одна из лидеров сборной Украины по спортивной гимнастике Диана Варинская завершила спортивную карьеру в 21-летнем возрасте.
Об этом спортсменка рассказала в комментарии Суспільне Спорт.
По словам Варинской, после Олимпийских игр она почувствовала усталость, после чего перенесла операцию и уже долгое время нигде не выступает и не тренируется.
«Хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и, что самое важное — желания, решила завершить спортивную карьеру», — сказала Варинская.
Варинская добавила, что по ее информации Анастасия Бачинская, еще одна лидер сборной Украины, тоже прекратила тренировки.
Варинская выступала в составе сборной Украины с 2013 года.
На Евро-2020 она завоевала золото в командных выступлениях, завоевала бронзу Европейских игр-2019 в многоборье и упражнениях на колоде.
В активе Варинской также три золота на уровне Кубка мира.
На Олимпиаде-2020 была единственной представительницей Украины в женской спортивной гимнастике — финишировала на 62-м месте в многоборье.
Ранее сообщалось, что 15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона не стала на один пьедестал с россиянками.
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