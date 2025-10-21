Вывезли на инвалидной коляске. Лидер сборной Болгарии не смогла самостоятельно подняться после травмы на ЧМ по спортивной гимнастике

21 октября, 21:17
Поделиться:
Валентина Георгиева (Фото: Болгарская федерация по спортивной гимнастике)

Валентина Георгиева (Фото: Болгарская федерация по спортивной гимнастике)

Болгарская гимнастка Валентина Георгиева получила серьезную травму на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).

Читайте также:
«На следующей неделе нужна операция». Звезда тенниса досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы

Об этом сообщает СЕГА.

19-летняя спортсменка, занявшая пятое место на Олимпиаде-2024 в Париже, неудачно приземлилась после первого прыжка в квалификации и после этого не смогла подняться.

Реклама

Медики и тренеры оперативно оказали помощь, но из-за сильной боли в левой ноге Георгиеву пришлось вывозить из зала на инвалидной коляске. Предварительно известно, что пострадало колено, но официального диагноза еще нет.

Болгарская федерация по спортивной гимнастике сообщила, что Георгиева уже в больнице в Джакарте и ожидает проведения МРТ, после чего будет ясность относительно состояния ее колена.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1121477123534970&id=100070180777253&ref=embed_post

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Джесси Диггинс получила досадную травму у себя дома — сломала мизинец, ударившись о диван.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Чемпионат мира Болгария Травма спортивная гимнастика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies