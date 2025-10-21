Вывезли на инвалидной коляске. Лидер сборной Болгарии не смогла самостоятельно подняться после травмы на ЧМ по спортивной гимнастике

Болгарская гимнастка Валентина Георгиева получила серьезную травму на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).

Об этом сообщает СЕГА.

19-летняя спортсменка, занявшая пятое место на Олимпиаде-2024 в Париже, неудачно приземлилась после первого прыжка в квалификации и после этого не смогла подняться.

Медики и тренеры оперативно оказали помощь, но из-за сильной боли в левой ноге Георгиеву пришлось вывозить из зала на инвалидной коляске. Предварительно известно, что пострадало колено, но официального диагноза еще нет.

Болгарская федерация по спортивной гимнастике сообщила, что Георгиева уже в больнице в Джакарте и ожидает проведения МРТ, после чего будет ясность относительно состояния ее колена.

