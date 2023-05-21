Первая с 2005 года. Украинка Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике

21 мая, 13:22
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Наша чемпионка (Фото:instagram.com/viktoriia_onopriienko)

Наша чемпионка (Фото:instagram.com/viktoriia_onopriienko)

Оноприенко завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы, который проходит в Баку (Азербайджан).

В далеком 2005 году Наталья Годунко выиграла континентальное золото в упражнении с лентой. С тех пор долгое время наши гимнастки не поднимались на высшую ступень пьедестала в индивидуальных соревнованиях.

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Выступление Виктории Оноприенко на чемпионате Европы:

Серебряную медаль выиграла представительница Израиля Ади Ася Кац, бронза — у Боряны Калейн из Болгарии.

Медаль Оноприенко также стала первой личной наградой для сборной страны с чемпионата Европы 2019 года. Тогда Влада Никольченко выиграла бронзу в упражнениях с булавами.

Кстати, на чемпионате Европы-2023 это уже вторая медаль Украины. Ранее в командных соревнованиях украинки выиграли серебро.

Ранее мы писали, что украинская гимнастка сменила гражданство и будет выступать за сборную Израиля.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Чемпионат Европы Художественная гимнастика

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