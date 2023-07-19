Несмотря на войну в Украине. Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по гимнастике 19 июля, 23:15 Российские гимнасты (Фото:The Washington Post)

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным состязаниям под нейтральным флагом.



Организация на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о принятом решении.

В письме говорится, что любой спортсмен, желающий получить статус индивидуального нейтрального атлета, должен подать заявление в FIG в соответствии с правилами.

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Спортсмены с нейтральным статусом будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года. Таким образом, в текущем году они не смогут принимать участие в турнирах под эгидой федерации.

Отдельно отмечается, что МОК будет определять судьбу участия россиян и белорусов на Олимпиаде-2024.

«Несмотря на то, что эти решения позволяют россиянам и белорусам вернуться к турнирам FIG, которые могут включать олимпийские квалификационные соревнования, решение о том, будут ли эти атлеты выступать на Олимпиаде-2024 ответственность МОК», — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские борцы отказались от участия в турнире в Будапеште из-за допуска россиянок.

Ранее сообщалось, что украинские волейболисты отказываются выступать за главную команду страны.