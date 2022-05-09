«Умирать и убивать надо готовить с детства». Украинская легкоатлетка показала, как в России пропагандируют войну среди детей — фото
Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)
Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала, как в России пропагандируют войну среди детей.
В сторис Instagram 28-летняя спортсменка опубликовала ролик, как в одном из детских садов в РФ устроили подобие «парада победы».
На нем малыши шли в военной форме. Некоторые детки представляли собой военную технику с нарисованной свастикой Z.
Такое шоу Яна прокомментировала словами: «Умирать и убивать надо готовить морально с детства! Ура, б***ь! Ура!»
Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!
Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.
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