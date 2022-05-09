«Умирать и убивать надо готовить с детства». Украинская легкоатлетка показала, как в России пропагандируют войну среди детей — фото 9 мая, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала, как в России пропагандируют войну среди детей.



В сторис Instagram 28-летняя спортсменка опубликовала ролик, как в одном из детских садов в РФ устроили подобие «парада победы».

На нем малыши шли в военной форме. Некоторые детки представляли собой военную технику с нарисованной свастикой Z.

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Такое шоу Яна прокомментировала словами: «Умирать и убивать надо готовить морально с детства! Ура, б***ь! Ура!»

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Фото: Яна Гладийчук via Instagram

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.

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