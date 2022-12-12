«А козла со свастикой расстреляли?» Украинскую легкоатлетку шокировал цирк в России с пропагандой войны — видео

12 декабря, 09:52
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Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук удивилась цирковому представлению в Российской Федерации с пропагандой войны.

29-летняя спортсменка поделилась видео с отрывком выступления в сторис Instagram.

В ролике в военную форму были одеты не только сами артисты, но и животные.

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В комментарии к посту легкоатлетка написала: «Русский цирк это русская реальность. А козла со свастикой расстреляли на сцене или он — там главный?»

Видео дня

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-е место и не смогла пройти квалификацию.

Ранее Гладийчук выступила за уничтожение Крымского моста.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Россия Российская агрессия Видео Легкая атлетика Военное вторжение Война в Украине Цирк Война России против Украины

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