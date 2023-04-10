В Германии придумали, как не пустить спортсменов из России на соревнования 10 апреля, 17:45 Спорт не может быть вне политики (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что страна может отказать в выдаче виз российским спортсменам

Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Однако МОК не может заставить государства пускать на свою территорию атлетов из стран-агрессоров.

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«Страны, в которых проходят крупные спортивные соревнования, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян. Если мы проводим соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом», — цитирует Фезер DW.

Ранее польский чемпион объяснил, почему МОК стал на сторону России.