«Это действительно важно». Глава НОК США оскандалилась заявлением о необходимости допуска России и Беларуси к Олимпиаде-2024

12 декабря, 15:24
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Летняя Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года (Фото:olympics.com)

Летняя Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года (Фото:olympics.com)

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сьюзан Лайонс заявила, что российских и белорусских атлетов стоит допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Слова президента американского НОК приводит The Wall Street Journal.

«Несмотря на то, что это неприятно, это действительно важно для Олимпийского движения. Мы все равно поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов.

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США поддерживают поиск способов вернуться и соперничать для спортсменов, которые тренировались всю свою жизнь для этого. Но мы сейчас против того, чтобы они возвращались под свои знамена, пока их правительства находятся под санкциями", — сказала Лайонс.

Глава НОК США также отметила, что против России нужно продолжать вводить санкции.

Она подчеркнула, что Америка поддержала ранее отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В то же время Лайонс заявила, что такое решение нарушает Олимпийскую хартию.

Сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что граждан страны-агрессора России и ее союзника Беларуси можно допустить к Олимпиаде-2024.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Олимпийские игры Олимпиада

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