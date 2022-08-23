Все поединки выиграл в первом раунде. Украинский боец MMA нокаутировал соперника за 5 секунд и установил невероятный рекорд — видео 23 августа, 15:45 Всего в смешанных единоборствах 21-летний Гнидко провел восемь боев (Фото:KSW via Instagram)

Украинский боец смешанных единоборств Богдан Гнидко одержал фантастическую победу над поляком Дамьяном Пивоварчиком на турнире KSW 73.



Поединок продлился всего пять секунд. Богдан первым же ударом сбил соперника с ног и начал его добивать.

Рефери был вынужден тут же остановить поединок ввиду тяжелейшего нокаута поляка.

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Тем самым украинец установил рекорд промоушена. Он добыл самую быструю победу нокаутом в рамках турниров KSW.

Всего в смешанных единоборствах 21-летний Гнидко провел восемь боев и одержал восемь побед. Все поединки Богдан выиграл в первом раунде.

Ранее чемпион промоушена смешанных единоборств UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман потерпел сенсационное поражение убийственным нокаутом от англичанина Леона Эдвардса.

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