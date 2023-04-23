Смерть на ралли. Испанский гонщик на спуске вылетел с трассы 23 апреля, 17:28 Давид Лопес Томико (Фото:thecheckeredflag.co.uk)

Давид Лопес Томико погиб в результате смертельной аварии на субботнем ралли-спринте в Сан-Бартоломе-де-Пинарес (Испания).



Томико преодолевал первый участок спуска, когда его машина сошла с дистанции и скатилась в крутой овраг. Медики не смогли его спасти, и гонщик скончался от полученных травм, сообщает The Checkered Flag.

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Это уже не первый случай гибели раллийных гонщиков за последний месяц. Ранее ирландец Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.

Ранее мы писали, что испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео. Кастрильо не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним в машине был штурман Франсиско Хавьер Альварес, который также погиб на месте аварии.