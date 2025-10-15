Друга сына Михаэля Шумахера обвиняют в изнасиловании медсестры в поместье легенды Формулы-1

15 октября, 16:52
Поделиться:
Имение Шумахера в Швейцарии (Фото: Охота на босса)

Имение Шумахера в Швейцарии (Фото: Охота на босса)

В Швейцарии начался судебный процесс против австралийского гонщика, которого обвиняют в изнасиловании медсестры, ухаживавшей за семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером, который уже более десяти лет находится на лечении после тяжелой травмы.

Читайте также:
Легендарный болид Михаэля Шумахера продали на аукционе за рекордную сумму

По данным прокуратуры, инцидент якобы произошел в 2019 году в поместье семьи Шумахеров в Швейцарии возле Женевского озера, сообщает The Sun.

Подозреваемый, который на тот момент был близким другом Сына Михаэля Шумахера — Мика, находился в доме как гость.

Реклама

Сообщается, что пострадавшая потеряла сознание после употребления алкоголя, а мужчина, по версии следствия, совершил действия сексуального характера, когда она находилась в бессознательном состоянии.

Уголовную жалобу женщина подала только в 2022 году — после того, как, по сообщениям СМИ, потеряла работу в семье.

Читайте также:
Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона — фото

Ни один из членов семьи Шумахеров не имеет отношения к инциденту, и их имена не фигурируют в деле.

Процесс проходит за закрытыми дверями в кантоне Во. Имя обвиняемого не разглашается из-за швейцарских законов о приватности.

Недавно журналист L'Équipe сообщил об «определенных положительных признаках» в состоянии Шумахера.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Михаэль Шумахер Формула-1 Швейцария Изнасилование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies