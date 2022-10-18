Двукратный чемпион Универсиады. Российский лыжник получил украинское гражданство — СМИ
На этапах Кубка мира Гонтарь не выступал (Фото:Валерий Гонтарь via Instagram)
Российский лыжник Валерий Гонтарь, который дважды побеждал на Всемирной Универсиаде, получил украинское гражданство, сообщает Чемпионат.
По информации источника, в настоящее время 28-летний спортсмен находится в Австрии, где и пытается трудоустроиться.
Украинское гражданство Валерий получил некоторое время назад. Но неизвестно, удалось ли ему сделать это до начала войны, развязанной Россией, или уже после.
Гонтарь дважды становился чемпионом Универсиады в 2017 году. На внутрироссийских соревнованиях в последний раз он стартовал в сезоне-2019/20.
На этапах Кубка мира Валерий не выступал, так как не смог отобраться в сборную России.
Сообщалось, что Министерство по делам молодежи и спорта исключило из состава сборной Украины по биатлону натурализованных россиянок Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову.