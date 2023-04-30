Гран-при Азербайджана: Серхио Перес выиграл уличную гонку в Баку 30 апреля, 16:33 Шампанское для победителя (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

На городском автодроме в Баку завершился Гран-при Азербайджана чемпионата Формулы-1. В гонке доминирование пилотов Ред Булла было подавляющим. Они на 20 секунд опередили ближайших преследователей.



Победил мексиканский пилот Серхио Перес. Вторым финишировал его напарник и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Замкнул тройку пилот Феррари Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.

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Результаты Гран-при Азербайджана

1. Серхио Перес (Ред Булл) — 1:32.42,436

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +2,137

3. Шарль Леклер (Феррари) +21,217

4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +22,024

5. Карлос Сайнс (Феррари) — +45,491

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +46,145

7. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — +51,617

8. Джордж Расселл (Мерседес) — +1.14,240

9. Ландо Норрис (Макларен) — +1.20,376

10. Юки Цунода (Альфа Таури) — +1.23,862

11. Оскар Пиастри (Макларен) — +1.26,501

12. Александер Албон (Уильямс) — +1.28,623

13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1.29,729

14. Пьер Гасли (Альпин) — +1.31,332

15. Эстебан Окон (Альпин) — +1.37,794

16. Логан Сарджент (Уильямс) — +1.40,943

17. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +1 круг

18. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1 круг

19. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) — сход

20. Ник де Врис (Альфа Таури) — сход

Гонка на улицах Баку / Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 93 очка

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 87

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 60

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 48

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 34

6. Шарль Леклер (Феррари) — 28

7. Джордж Расселл (Мерседес) — 28

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 27

9. Ландо Норрис (Макларен) — 10

10. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6

11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 4

12. Оскар Пиастри (Макларен) — 4

13. Эстебан Окон (Альпин) — 4

14. Пьер Гасли (Альпин) — 4

15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 2

16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2

17. Алекс Албон (Уильямс) — 1

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 1

Формула-1 в Баку / Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 180 очков

2. Астон Мартин — 87

3. Мерседес — 76

4. Феррари — 62

5. Макларен — 14

6. Альпин — 8

7. Хаас — 7

8. Альфа Ромео — 6

9. Альфа Таури — 2

10. Уильямс — 1

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