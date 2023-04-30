Гран-при Азербайджана: Серхио Перес выиграл уличную гонку в Баку
Шампанское для победителя (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
На городском автодроме в Баку завершился Гран-при Азербайджана чемпионата Формулы-1. В гонке доминирование пилотов Ред Булла было подавляющим. Они на 20 секунд опередили ближайших преследователей.
Победил мексиканский пилот Серхио Перес. Вторым финишировал его напарник и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Замкнул тройку пилот Феррари Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.
Результаты Гран-при Азербайджана
1. Серхио Перес (Ред Булл) — 1:32.42,436
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — +2,137
3. Шарль Леклер (Феррари) +21,217
4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +22,024
5. Карлос Сайнс (Феррари) — +45,491
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +46,145
7. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — +51,617
8. Джордж Расселл (Мерседес) — +1.14,240
9. Ландо Норрис (Макларен) — +1.20,376
10. Юки Цунода (Альфа Таури) — +1.23,862
11. Оскар Пиастри (Макларен) — +1.26,501
12. Александер Албон (Уильямс) — +1.28,623
13. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1.29,729
14. Пьер Гасли (Альпин) — +1.31,332
15. Эстебан Окон (Альпин) — +1.37,794
16. Логан Сарджент (Уильямс) — +1.40,943
17. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +1 круг
18. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1 круг
19. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) — сход
20. Ник де Врис (Альфа Таури) — сход
Зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 93 очка
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 87
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 60
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 48
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 34
6. Шарль Леклер (Феррари) — 28
7. Джордж Расселл (Мерседес) — 28
8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 27
9. Ландо Норрис (Макларен) — 10
10. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6
11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 4
12. Оскар Пиастри (Макларен) — 4
13. Эстебан Окон (Альпин) — 4
14. Пьер Гасли (Альпин) — 4
15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 2
16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2
17. Алекс Албон (Уильямс) — 1
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — 1
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 180 очков
2. Астон Мартин — 87
3. Мерседес — 76
4. Феррари — 62
5. Макларен — 14
6. Альпин — 8
7. Хаас — 7
8. Альфа Ромео — 6
9. Альфа Таури — 2
10. Уильямс — 1
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