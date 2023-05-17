Из-за наводнения в Италии отменен этап Формулы-1 в Имоле

17 мая, 15:36
Поделиться:
В Формуле-1 незапланированный выходной (Фото:REUTERS/Mike Segar)

В Формуле-1 незапланированный выходной (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Организаторы Формулы-1 официально отменили проведение Гран-при Эмилии-Романьи, которое должно было состояться в ближайшие выходные, из-за непогоды.

Небольшая река Сантерно, протекающая по местности, вышла из берегов. В районе проведения гонки идут сильные дожди, которые привели к наводнению.

Читайте также:
Пробил дырку в двери, чтобы спасти кота. Геройский поступок чемпиона мира в Формуле-1 — фото

Первоначально организаторы Формулы-1 известили, что проведению этапа ничего не угрожает, однако после обсуждений приняли решение отменить Гран-при Эмилии-Романьи.

Видео дня

«Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятными экстренными службами, которые без устали работают, чтобы помочь нуждающимся в помощи и облегчить ситуацию — они герои, и вся Италия гордится ими.

Решение, которое было принято, правильно для всех местных общин и семьи Формулы-1, поскольку мы должны обеспечить безопасность и не создавать дополнительного бремени для власти, пока они имеют дело с этой ужасной ситуацией", — сказал президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

Вот так сейчас выглядит автодром (Фото: motorsport)
Вот так сейчас выглядит автодром / Фото: motorsport

Сообщается, что из-за сильных дождей в Имоле власти отменили уроки в школах и перекрыли некоторые дороги.

Также недавно мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес выиграл уличную гонку на Гран-при в Баку.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Формула-1

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X