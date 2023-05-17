Из-за наводнения в Италии отменен этап Формулы-1 в Имоле 17 мая, 15:36 В Формуле-1 незапланированный выходной (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Организаторы Формулы-1 официально отменили проведение Гран-при Эмилии-Романьи, которое должно было состояться в ближайшие выходные, из-за непогоды.

Небольшая река Сантерно, протекающая по местности, вышла из берегов. В районе проведения гонки идут сильные дожди, которые привели к наводнению.

Первоначально организаторы Формулы-1 известили, что проведению этапа ничего не угрожает, однако после обсуждений приняли решение отменить Гран-при Эмилии-Романьи.

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«Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятными экстренными службами, которые без устали работают, чтобы помочь нуждающимся в помощи и облегчить ситуацию — они герои, и вся Италия гордится ими.

Решение, которое было принято, правильно для всех местных общин и семьи Формулы-1, поскольку мы должны обеспечить безопасность и не создавать дополнительного бремени для власти, пока они имеют дело с этой ужасной ситуацией", — сказал президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

Вот так сейчас выглядит автодром / Фото: motorsport

Сообщается, что из-за сильных дождей в Имоле власти отменили уроки в школах и перекрыли некоторые дороги.

Также недавно мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес выиграл уличную гонку на Гран-при в Баку.