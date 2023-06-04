Макс Ферстаппен одержал юбилейную победу в чемпионате Формулы-1 4 июня, 18:11 Встреча победителя (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Двукратный чемпион мира и пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании чемпионата Формулы-1.



Победа стала для 25-летнего голландца 40-й в карьере. Примечательно, что впервые Ферстаппен выиграл этап Формулы-1 также в Испании, в 2016 году.

Вторым финишировал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.

Видео дня

Стоит отметить, что Юки Цунода изначально финишировал девятым, однако из-за пятисекундного штрафа потерял место в очковой зоне и в итоге занял 12-е место.

Результаты Гран-при Испании

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 66 кругов

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +24,090

3. Джордж Расселл (Мерседес) — +32,289

4. Серхио Перес (Ред Булл) — +35,812

5. Карлос Сайнс (Феррари) — +45,698

6. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — +1.03,320

7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +1.04,127

8. Эстебан Окон (Альпин) — +1.09,242

9. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) — +1.11,878

10. Пьер Гасли (Альпин) — +1.13,530

11. Шарль Леклер (Феррари) — +1.14,419

12. Юки Цунода (Альфа Таури) — +1.15,416

13. Оскар Пиастри (Макларен) — +1 круг

14. Ник де Врис (Альфа Таури) — +1 круг

15. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +1 круг

16. Александер Албон (Уильямс) — +1 круг

17. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг

18. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг

19. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1 круг

20. Логан Сарджент (Уильямс) — +1 круг

Гран-при Испании / Фото: REUTERS/Albert Gea

Зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 170 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 117

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 99

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 87

5. Джордж Расселл (Мерседес) — 65

6. Карлос Сайнс (Феррари) — 58

7. Шарль Леклер (Феррари) — 42

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 35

9. Эстебан Окон (Альпин) — 25

10. Пьер Гасли (Альпин) — 15

11. Ландо Норрис (Макларен) — 12

12. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6

13. Оскар Пиастри (Макларен) — 5

14. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 4

15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4

16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2

17. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2

18. Алекс Албон (Уильямс) — 1

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 287 очков

2. Мерседес — 152

3. Астон Мартин — 134

4. Феррари — 100

5. Альпин — 40

6. Макларен — 17

7. Хаас — 8

8. Альфа Ромео — 8

9. Альфа Таури — 2

10. Уильямс — 1

Ранее Макс Ферстаппен выбил дырку в двери, чтобы спасти кота.