Макс Ферстаппен одержал юбилейную победу в чемпионате Формулы-1
Встреча победителя (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Двукратный чемпион мира и пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании чемпионата Формулы-1.
Победа стала для 25-летнего голландца 40-й в карьере. Примечательно, что впервые Ферстаппен выиграл этап Формулы-1 также в Испании, в 2016 году.
Вторым финишировал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл.
Стоит отметить, что Юки Цунода изначально финишировал девятым, однако из-за пятисекундного штрафа потерял место в очковой зоне и в итоге занял 12-е место.
Результаты Гран-при Испании
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 66 кругов
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +24,090
3. Джордж Расселл (Мерседес) — +32,289
4. Серхио Перес (Ред Булл) — +35,812
5. Карлос Сайнс (Феррари) — +45,698
6. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — +1.03,320
7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +1.04,127
8. Эстебан Окон (Альпин) — +1.09,242
9. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) — +1.11,878
10. Пьер Гасли (Альпин) — +1.13,530
11. Шарль Леклер (Феррари) — +1.14,419
12. Юки Цунода (Альфа Таури) — +1.15,416
13. Оскар Пиастри (Макларен) — +1 круг
14. Ник де Врис (Альфа Таури) — +1 круг
15. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +1 круг
16. Александер Албон (Уильямс) — +1 круг
17. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг
18. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1 круг
19. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1 круг
20. Логан Сарджент (Уильямс) — +1 круг
Зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 170 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 117
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 99
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 87
5. Джордж Расселл (Мерседес) — 65
6. Карлос Сайнс (Феррари) — 58
7. Шарль Леклер (Феррари) — 42
8. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 35
9. Эстебан Окон (Альпин) — 25
10. Пьер Гасли (Альпин) — 15
11. Ландо Норрис (Макларен) — 12
12. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 6
13. Оскар Пиастри (Макларен) — 5
14. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 4
15. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 4
16. Юки Цунода (Альфа Таури) — 2
17. Кевин Магнуссен (Хаас) — 2
18. Алекс Албон (Уильямс) — 1
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 287 очков
2. Мерседес — 152
3. Астон Мартин — 134
4. Феррари — 100
5. Альпин — 40
6. Макларен — 17
7. Хаас — 8
8. Альфа Ромео — 8
9. Альфа Таури — 2
10. Уильямс — 1
Ранее Макс Ферстаппен выбил дырку в двери, чтобы спасти кота.