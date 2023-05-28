Чемпионат Формулы-1. Макс Ферстаппен выиграл гонку улицами Монако 28 мая, 18:42 Душ из шампанского для чемпиона (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

На городской трассе Монте-Карло завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако. Победу одержал голландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.



«На мокрой трассе было непросто, нужно было круг за кругом адаптироваться к асфальту, в одном из эпизодов я даже заблокировал колеса и чуть не вылетел. Приятно победить, если учесть, какой была погода», — сказал после финиша Ферстаппен.

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Второе место занял гонщик Астон Мартин Фернандо Алонсо. Третьим на финиш впервые в этом сезоне пришел француз Эстебан Окон из команды Альпин.

Ранее мы писали, что из-за наводнения в Италии отменен этап Формулы-1 в Имоле.

Пьедестал Гран-при Монако / Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Результаты Гран-при Монако

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 78 кругов

2. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +27,921

3. Эстебан Окон (Альпин) — +36,990

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +39,062

5. Джордж Расселл (Мерседес) — +56,284

6. Шарль Леклер (Феррари) — +1.01,890

7. Пьер Гасли (Альпин) — +1.02,362

8. Карлос Сайнс (Феррари) — +1.03,391

9. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг

10. Оскар Пиастри (Макларен) — +1 круг

11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1 круг

12. Ник де Врис (Альфа Таури) — +1 круг

13. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) — +1 круг

14. Александр Албон (Уильямс) — +1 круг

15. Юки Цунода (Альфа Таури) — +2 круга

16. Серхио Перес (Ред Булл) — +2 круга

17. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +2 круга

18. Логан Сарджент (Уильямс) — +2 круга

Кевин Магнуссен (Хаас) — сошел

Лэнс Стролл (Астон Мартин) — сошел

Гонка улицами княжества / Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Положение пилотов

1. Макс Ферстаппен — 144 очка

2. Серхио Перес — 105

3. Фернандо Алонсо — 93

4. Льюис Хэмилтон — 69

5. Джордж Расселл — 50

6. Карлос Сайнс — 48

7. Шарль Леклер — 42

8. Ланс Стролл — 27

9. Эстебан Окон — 21

10. Пьер Гасли — 14

11. Ландо Норрис — 12

12. Нико Хюлькенберг — 6

13. Оскар Пиастри — 5

14. Валттери Боттас — 4

15. Чжоу Гуаньюй — 2

16. Юки Цунода — 2

17. Кевин Магнуссен — 2

18. Алекс Албон — 1

Кубок конструкторов

1. Ред Булл — 249 очков

2. Астон Мартин — 120

3. Мерседес — 119

4. Феррари — 90

5. Альпин — 35

6. Макларен — 17

7. Хаас — 8

8. Альфа Ромео — 6

9. Альфа Таури — 2

10. Уильямс — 1