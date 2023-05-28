Чемпионат Формулы-1. Макс Ферстаппен выиграл гонку улицами Монако
Душ из шампанского для чемпиона (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
На городской трассе Монте-Карло завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако. Победу одержал голландский пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
«На мокрой трассе было непросто, нужно было круг за кругом адаптироваться к асфальту, в одном из эпизодов я даже заблокировал колеса и чуть не вылетел. Приятно победить, если учесть, какой была погода», — сказал после финиша Ферстаппен.
Второе место занял гонщик Астон Мартин Фернандо Алонсо. Третьим на финиш впервые в этом сезоне пришел француз Эстебан Окон из команды Альпин.
Ранее мы писали, что из-за наводнения в Италии отменен этап Формулы-1 в Имоле.
Результаты Гран-при Монако
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 78 кругов
2. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — +27,921
3. Эстебан Окон (Альпин) — +36,990
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +39,062
5. Джордж Расселл (Мерседес) — +56,284
6. Шарль Леклер (Феррари) — +1.01,890
7. Пьер Гасли (Альпин) — +1.02,362
8. Карлос Сайнс (Феррари) — +1.03,391
9. Ландо Норрис (Макларен) — +1 круг
10. Оскар Пиастри (Макларен) — +1 круг
11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — +1 круг
12. Ник де Врис (Альфа Таури) — +1 круг
13. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) — +1 круг
14. Александр Албон (Уильямс) — +1 круг
15. Юки Цунода (Альфа Таури) — +2 круга
16. Серхио Перес (Ред Булл) — +2 круга
17. Нико Хюлькенберг (Хаас) — +2 круга
18. Логан Сарджент (Уильямс) — +2 круга
Кевин Магнуссен (Хаас) — сошел
Лэнс Стролл (Астон Мартин) — сошел
Положение пилотов
1. Макс Ферстаппен — 144 очка
2. Серхио Перес — 105
3. Фернандо Алонсо — 93
4. Льюис Хэмилтон — 69
5. Джордж Расселл — 50
6. Карлос Сайнс — 48
7. Шарль Леклер — 42
8. Ланс Стролл — 27
9. Эстебан Окон — 21
10. Пьер Гасли — 14
11. Ландо Норрис — 12
12. Нико Хюлькенберг — 6
13. Оскар Пиастри — 5
14. Валттери Боттас — 4
15. Чжоу Гуаньюй — 2
16. Юки Цунода — 2
17. Кевин Магнуссен — 2
18. Алекс Албон — 1
Кубок конструкторов
1. Ред Булл — 249 очков
2. Астон Мартин — 120
3. Мерседес — 119
4. Феррари — 90
5. Альпин — 35
6. Макларен — 17
7. Хаас — 8
8. Альфа Ромео — 6
9. Альфа Таури — 2
10. Уильямс — 1