Китайские фигуристы показали плюшевую баллистическую ракету во время соревнований — начато расследование
Танцоры на льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин (Фото: Скриншот трансляции)
Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, когда китайская пара по танцам на льду держала игрушку в форме ракеты.
Во время ожидания оценок фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин держали в руках большой мягкий предмет, похожий на ракету с надписью DF-61, сообщает AP.
Эту модель во время масштабного военного парада в сентябре представили в Китае как новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку.
Игрушку, по данным ISU, бросили на лед зрители после выступления спортсменов.
«ISU знает об инциденте с неуместной мягкой игрушкой, которая оказалась среди подарков, попавших на лед после выступления. Союз сожалеет об этом случае и проведет дальнейшее расследование», — говорится в заявлении организации.
Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин заняли восьмое место в танцах на льду в рамках Гран-при в Китае.
