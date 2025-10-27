Танцоры на льду Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин (Фото: Скриншот трансляции)

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, когда китайская пара по танцам на льду держала игрушку в форме ракеты.

Во время ожидания оценок фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин держали в руках большой мягкий предмет, похожий на ракету с надписью DF-61, сообщает AP.

Эту модель во время масштабного военного парада в сентябре представили в Китае как новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку.

Реклама

Игрушку, по данным ISU, бросили на лед зрители после выступления спортсменов.

Китайцы с плюшевой ракетой / Фото: Скриншот трансляции

«ISU знает об инциденте с неуместной мягкой игрушкой, которая оказалась среди подарков, попавших на лед после выступления. Союз сожалеет об этом случае и проведет дальнейшее расследование», — говорится в заявлении организации.

Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин заняли восьмое место в танцах на льду в рамках Гран-при в Китае.

Ранее мы писали, что украинец, завоевавший путевку на Олимпиаду-2026, хочет получить гражданство другой страны.