Формула-1: Норрис выиграл Гран-при Великобритании, исторический подиум Хюлькенберга, несколько аварий — видео

6 июля, 19:24
Норрис торжествовал в Сильверстоуне (Фото: REUTERS/Andrew Boyers)

На легендарной трассе Сильверстоун состоялся 12-й этап текущего сезона Формулы-1 — Гран-при Великобритании.

Победу в дождевой гонке одержал пилот Макларена Ландо Норрис. Он обошел напарника Оскара Пиастри, который получил 10-секундный штраф за опасный маневр и потерял первую позицию.

Третьим сенсационно стал гонщик Заубера Нико Хюлькенберг, для него это первый подиум в карьере. Немец прервал самую длинную серию в истории Формулы-1 — 238 стартов без подиума.

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который стартовал с поула, стал лишь пятым. Нидерландец допустил ряд ошибок из-за мокрой трассы, в частности во время рестарта потерял контроль над болидом и развернулся.

https://twitter.com/F1/status/1941873345005269036

Также произошло несколько аварий. Гонщик Рейсинг Буллз Изак Аджар на рестарте столкнулся с болидом Андреа Кими Антонелли из Мерседеса, после чего врезался в барьеры и сошел с дистанции.

https://twitter.com/F1/status/1941871654692385217

Напарник Аджара Лиам Лоусон завершил Гран-при Великобритании на первом круге, вылетев за пределы трассы после столкновения с Эстебаном Оконом (Хаас). Также сошли с дистанции из-за различных проблем Антонелли, Габриэл Бортолето (Заубер) и Франко Колапинто (Альпин).

Фото: x.com/F1

В зачете пилотов первое место сохраняет Пиастри, отставание Норриса от напарника составляет восемь очков.

Следующий, 13-й этап сезона Формулы-1 2025 года, состоится 27 июля в Бельгии.

Ранее сообщалось, что экс-звезда Реала Гарет Бэйл встретился с актером Брэдом Питтом на премьере фильма о Формуле-1.

