Последняя медаль Украины. Гребчиха Ус стала чемпионкой Европейских игр-2023

2 июля, 18:00
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Виктория Ус принесла Украине 21-е золото (Фото:Виктория Ус via Facebook)

Виктория Ус принесла Украине 21-е золото (Фото:Виктория Ус via Facebook)

Украинская гребчиха Виктория Ус выиграла золото Европейских игр-2023 в байдарке-кроссе.

В финал Ус опередила немку Рикарду Функ и итальянку Стефанию Хорн, которые стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.

european-games.org
Фото: european-games.org

Ус принесла Украине 21-ю золотую медаль на Европейских играх. Это последняя награда Украины на турнире, который завершается сегодня, 2 июля.

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На счету Украины 41 медаль: 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых.

Накануне украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото Европейских игр, досрочно победив в финале хорвата Габриэля Веочича.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Гребля Европейские Игры Байдарка

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