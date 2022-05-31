«И мы не останавливаемся». Гутцайт назвал условие для рассмотрения вопроса о снятии санкций с российских и белорусских спортсменов

31 мая, 18:57
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Вадим Гутцайт (Фото:Пресс-служба КГГА)

Вадим Гутцайт (Фото:Пресс-служба КГГА)

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о давлении, которое оказывается на российских и белорусских атлетов из-за развязанной их странами войны.

«Уже 125 спортивных санкций против России и Беларуси, и мы не останавливаемся. По поручению и в координации с офисом президента Украины Минмолодежьспорт работает над усилением санкционного давления на страны, осуществляющие полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

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Наша цель — полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены нанесенные ими убытки", -написал Гутцайт в Facebook.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10160923922608539

Сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребует от России компенсации ущерба за разрушенную ее войсками спортивную инфраструктуру в Украине.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что российских спортсменов нужно отстранить от международных соревнований минимум на пять лет.

Также в СМИ появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет матч за Суперкубок 2023 года из российской Казани в другой город.

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Теги:   Россия Российская агрессия Беларусь Спорт Военное вторжение Война в Украине Санкции Вадим Гутцайт

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