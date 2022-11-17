Новым президентом НОК Украины стал Гутцайт, вице-президентом — Андрей Шевченко, Суркис и Шуфрич избраны членами комитета

17 ноября, 22:13
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Гутцайт — действующий министр молодежи и спорта Украины (Фото:Вадим Гутцайт via Facebook)

Гутцайт — действующий министр молодежи и спорта Украины (Фото:Вадим Гутцайт via Facebook)

Новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По итогам выборов, которые в YouTube транслировал комитет, функционер набрал 123 голоса. Он сменил Сергея Бубку, который 17 лет занимал этот пост.

Конкуренты Гутцайта, олимпийский чемпион и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк набрал 22 голоса, директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский — два голоса.

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Алексей Перевезинцев избран первым вице-президентом организации, экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, Мария Булатова и Алексей Днепров стали вице-президентами.

Действующий президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский, почетный президент ФБУ Александр Волков вошли в список из 126 членов НОК Украины.

Также членами организации стали боксер Александр Усик, нардепы от распущенной фракции ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич, а также легкоатлетка Марина Бех-Романчук и экс-гимнастка Лилия Подкопаева.

Ранее антикоррупционный орган легкой атлетики Athletics Integrity Unit (АИУ) не вынес наказания Бубке по обвинению в коррупции после того, как французское издание Le Monde сообщило, что функционер мог участвовать в схеме по скупке голосов при выборе столицы Олимпиады-2016.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Андрей Шевченко Нестор Шуфрич НОК Украины Григорий Суркис Министерство молодежи и спорта Михаил Бродский Жан Беленюк Вадим Гутцайт Марина Бех-Романчук

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