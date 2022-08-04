«Эти ограничения ощутимы и длительны». Гутцайт рассказал, когда Россия и Беларусь смогут рассчитывать на ослабление санкций в спорте
Вадим Гутцайт (Фото:Трибуна)
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, при каких условиях Россия и Беларусь смогут рассчитывать на ослабление санкций в спорте.
Так, чиновник уведомил, что Международный союз биатлонистов (IBU) полностью удовлетворил требования Украины касательно ограничений для стран, развязавших войну в центре Европы.
В частности, биатлонисты из России и Беларуси были отстранены от всех международных стартов, а спортивные функционеры — от участия в конгрессе IBU.
«Эти ограничения ощутимы и длительны. По крайней мере, спортивное сообщество в россии признает, что мировые и европейские первенства для их биатлонистов теперь надолго закрыты.
Когда мы восстановим территориальную целостность, а страны-агрессоры возместят нам весь нанесенный ущерб — только тогда речь может идти об ослаблении спортивных санкций", — написал министр в Facebook.
Ранее Гутцайт высказался о давлении, которое оказывается на российских и белорусских атлетов из-за развязанной их странами войны.
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