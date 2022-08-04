«Эти ограничения ощутимы и длительны». Гутцайт рассказал, когда Россия и Беларусь смогут рассчитывать на ослабление санкций в спорте

4 августа, 21:13
Вадим Гутцайт (Фото:Трибуна)

Вадим Гутцайт (Фото:Трибуна)

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, при каких условиях Россия и Беларусь смогут рассчитывать на ослабление санкций в спорте.

Так, чиновник уведомил, что Международный союз биатлонистов (IBU) полностью удовлетворил требования Украины касательно ограничений для стран, развязавших войну в центре Европы.

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В частности, биатлонисты из России и Беларуси были отстранены от всех международных стартов, а спортивные функционеры — от участия в конгрессе IBU.

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«Эти ограничения ощутимы и длительны. По крайней мере, спортивное сообщество в россии признает, что мировые и европейские первенства для их биатлонистов теперь надолго закрыты.

Когда мы восстановим территориальную целостность, а страны-агрессоры возместят нам весь нанесенный ущерб — только тогда речь может идти об ослаблении спортивных санкций", — написал министр в Facebook.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10161027739228539

Ранее Гутцайт высказался о давлении, которое оказывается на российских и белорусских атлетов из-за развязанной их странами войны.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Беларусь Биатлон Спорт Санкции Вадим Гутцайт

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