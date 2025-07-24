«Собирались вместе выпить пива». Трамп, Вэнс и Хэгсет почтили память легендарного рестлера Халка Хогана

Президент США Дональд Трамп почтил память легендарного рестлера и актера Халка Хогана (настоящее имя — Терри Джин Боллеа), который скончался 24 июля на 72-мгоду жизни.

Глава американского государства опубликовал мемориальный пост про своего давнего сторонника и соратника Хогана в соцсети Truth Social.

«Сегодня мы потеряли великого друга „Халкстера“. Халк Хоган был до мозга костей участником MAGA (движение сторонников Трампа — ред.) — сильным, жестким, умным, но с огромным сердцем», — написал президент США.

Кроме того Трамп вспомнил, как Хоган агитировал за него на съезде республиканцев в 2024 году — во время президентской избирательной кампании.

«Он выступил с абсолютно зажигательной речью на Республиканском национальном съезде, которая стала одним из ярких моментов кампании», — подытожил президент.

Высказался и вице-президент США Дж. Д. Вэнс. Он рассказал, что Хоган был «одним из тех людей, которыми я искренне восхищался в детстве».

«Халк Хоган был великой иконой США. (…) Когда я видел его в последний раз, мы пообещали, что в следующий раз, когда встретимся, пойдем вместе выпить пива. В следующий раз это будет уже на той стороне, мой друг! Покойся с миром», — написал Вэнс.

Кроме того, дань уважения Хогану отдал и глава Пентагона Пит Хегсет.

«RIP (в переводе с латыни Покойся с миром — ред.)», — написал чиновник и опубликовал фотографию спортсмена, размахивающего американским флагом на рестлинг-ринге среди толп зрителей.

Память Хогана почтил и его коллега, известный рестлер и киноактер Джон Сина. Он опубликовал снимок одного из самых известный его боев — на WrestleMania III в 1987 году против Андре Гиганта.

Также Хогану дань уважения отдал и легендарный актер Сильвестр Сталлоне, который снимался вместе с рестлером в фильме Рокки III (1982).

«Я имел удовольствие познакомиться с этой блестящей личностью и шоуменом, когда ему было 26 лет. Он был абсолютно замечательным, и его потрясающее мастерство сделало „Рокки III“ невероятно особенным. Мое сердце разбито», — написал Сталлоне.

24 июля газета New York Post сообщила, что в возрасте 71 года умер один из самых известных реслеров мира — Халк Хоган. Официальную причину смерти пока не объявляли.

Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, стал культовой фигурой в истории профессионального реслинга, особенно в 1980—1990-х годах.

Кроме спортивной карьеры, Хоган был также актером, музыкантом и ТВ-шоуменом.

По данным СМИ, в последние годы Хоган имел проблемы со здоровьем и перенес несколько операций на спине.