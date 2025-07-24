Умер легендарный реслер Халк Хоган

24 июля, 19:08
Умер Халк Хоган (Фото: REUTERS/Danny Moloshok)

Умер Халк Хоган (Фото: REUTERS/Danny Moloshok)

В четверг, 24 июля, в возрасте 71 года умер один из самых известных реслеров мира — Халк Хоган. Об этом сообщила газета New York Post.

Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, стал культовой фигурой в истории профессионального реслинга, особенно в 1980—1990-х годах. Его образ — бандана, усы, мускулистое тело — и участие в главных шоу WWE сделали его узнаваемым во всем мире. Кроме спортивной карьеры, он был также актером, музыкантом и телевизионным шоуменом.

Официальную причину смерти пока не объявляли.

По данным СМИ, в последние годы Хоган имел проблемы со здоровьем и перенес несколько операций на спине.

