«Мы с тобой!». Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию 27 июля, 16:29 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Донецкий Шахтер выразил поддержку украинской фехтовальщице Ольге Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Шахтер в официальных соцсетях поддержал украинку и пристыдил Международную федерацию фехтования, которая приняла такое циничное решение.

«Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования», — говорится в заявлении клуба.

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Харлан победила Смирнову на старте чемпионата мира и отказалась пожать россиянке руку, после чего представительница РФ начала протестовать из-за «неуважения» и почти час выжидала на дорожке решения.

Судьи оставили в силе победу Харлан, но организаторы чемпионата мира все же дисквалифицировали украинку, не допустив ее к матчу следующего кола против болгарской фехтовальщицы Йоаны Илиевой, которая в итоге автоматически прошла дальше.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина Евгения Донского на турнире в Эквадоре и не пожал ему руку.