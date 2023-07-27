«Мы с тобой!». Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию
Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)
Донецкий Шахтер выразил поддержку украинской фехтовальщице Ольге Харлан, которую дисквалифицировали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.
Шахтер в официальных соцсетях поддержал украинку и пристыдил Международную федерацию фехтования, которая приняла такое циничное решение.
«Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования», — говорится в заявлении клуба.
Харлан победила Смирнову на старте чемпионата мира и отказалась пожать россиянке руку, после чего представительница РФ начала протестовать из-за «неуважения» и почти час выжидала на дорожке решения.
Судьи оставили в силе победу Харлан, но организаторы чемпионата мира все же дисквалифицировали украинку, не допустив ее к матчу следующего кола против болгарской фехтовальщицы Йоаны Илиевой, которая в итоге автоматически прошла дальше.
Ранее сообщалось, что украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина Евгения Донского на турнире в Эквадоре и не пожал ему руку.