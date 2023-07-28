«Большая несправедливость»: Шевченко вступился за Харлан после позорной дисквалификации с чемпионата мира

28 июля, 18:35
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Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил послание украинской саблистке Ольге Харлан.

Специалист поддержал титулованную спортсменку, которую дисквалифицировали с международного турнира по фехтованию после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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«Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас», — написал Шевченко в Instagram.

Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вступился за Ольгу Харлан после дисквалификации.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Ольга Харлан Андрей Шевченко

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