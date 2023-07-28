«Большая несправедливость»: Шевченко вступился за Харлан после позорной дисквалификации с чемпионата мира
Андрей Шевченко (Фото:Андрей Шевченко via Facebook)
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил послание украинской саблистке Ольге Харлан.
Специалист поддержал титулованную спортсменку, которую дисквалифицировали с международного турнира по фехтованию после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.
«Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас», — написал Шевченко в Instagram.
Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко вступился за Ольгу Харлан после дисквалификации.