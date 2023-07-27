Не только дисквалификация на ЧМ. Харлан грозит длительное отстранение от соревнований после отказа пожать руку россиянке 27 июля, 17:07 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан кроме дисквалификации на чемпионате мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой может быть отстранена от всех соревнований на 60 дней.

Об этом сообщает Суспильне Спорт со ссылкой на правила Международной федерации фехтования (FIE).

После поединка со Смирновой в протоколе соревнований напротив Харлан указано «исключено».



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Согласно правилам FIE, такое «исключение» предусматривает дисквалификацию с соревнований и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов.

Таким образом, Харлан может пропустить командный турнир по фехтованию. На этих соревнованиях, к слову, не будет представителей России и Беларуси.

Сообщалось, что Харлан победила Смирнову на старте чемпионата мира и отказалась пожать россиянке руку, после чего представительница РФ начала протестовать из-за «неуважения» и почти час выжидала на дорожке решения.

Судьи оставили в силе победу Харлан, но организаторы чемпионата мира все же дисквалифицировали украинку, не допустив ее к матчу следующего колы против болгарской фехтовальщицы Йоаны Илиевой, которая в итоге автоматически прошла дальше.

Решение Международной федерации фехтования вызвало большой резонанс.

В частности, свою поддержку фехтовальщице выразил донецкий Шахтер.