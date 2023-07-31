«Это была прямая провокация»: Харлан назвал виновного в позорном скандале на чемпионате мира по фехтованию 31 июля, 19:49 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан считает, что международные организации виноваты в той ситуации, которая сложилась после игры с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

Олимпийская чемпионка призвала украинские федерации разработать механизм, который бы защищал наших представителей на международной арене.

«Это 100% прецедент, что случилось со мной, с моей федерацией и нашей страной, со спортсменами. Сейчас я бы на месте наших национальных федераций, особенно контактных видов спорта, более тщательно давила бы на международные федерации, которые допускают «нейтральных» спортсменов, как эта спортсменка. И она не одна такая.

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Чтобы они давили. И примером тенниса, примером фехтования — это возможно. Поэтому меняйте это правило, чтобы не было таких случаев, как с фехтованием. Потому что оно должно меняться, и украинские спортсмены не будут пожимать руки российским и белорусским — это факт. Поэтому, как я сказала, должны меняться правила, потому что меняется мир".

Харлан заявила, что международные организации специально спровоцировали на скандал в игре с россиянкой.



«Я говорила до этого. Я говорила это в интервью, в том числе „Трибуне“, что не буду подавать руки. О рукопожатии нет даже никакой речи. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчеркивают, что все должны пожимать руки. Но они как-то менялись, и ковидные правила никто не отменил до последнего момента. Поэтому, я думаю, что они были к этому готовы, установка была такая — это была прямая провокация с их стороны», — рассказала украинка в интервью Tribuna.

Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде одиночного выступления, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее Харлан призналась, что сказала россиянке после победы в скандальном поединке.