«Хотели доказать, что Украина и Россия вместе»: Харлан объяснила, как черной карточкой пытались уничтожить нашу страну 17 сентября, 14:16 Ольга Харлан (Фото:nffu.org.ua)

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась воспоминанием о встрече с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

Напомним, украинка победила представительницу страны-агрессора, а затем отказалась пожимать ей руку. В итоге Харлан дисквалифицировали с индивидуального соревнования.

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«Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, что спорт вне политики, все в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но все пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала другие варианты.

Никто не может заставить ни меня, ни Украину к миру: это нельзя просто сказать, это нужно сделать. Я вижу, как наши защитники воюют за нацию и не могу показать, что ценю этого представителя другой страны.

Я была готова соревноваться, предлагала действовать в соответствии с COVID-протоколом, я хотела это сделать. Сказала ей, что не буду жать руку: ничего плохого не было сказано, все было очень профессионально и прямо. Я знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, я подготовилась, но я не могла подготовиться к ее реакции и всему, что последовало.

Я видела рефери моего боя, и он был белый как простыня, чуть не плакал. В тот момент я поняла, что должно произойти. Я умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Он бы этого не делал, если бы он решал. Этой черной карточкой они уничтожили всех: арбитра, меня, мою федерацию, мою страну, все.

МОК и национальные федерации должны уделить полное внимание надлежащей проверке нейтралитета. Эти спортсмены совсем не жертвы. Конечно, их страна подтолкнула их сказать, что это несправедливо по отношению к ним, что в ситуации, когда меня прямо спровоцировали, я плохой человек. Но они живут с закрытыми глазами. Надеюсь, что случившееся со мной что-то изменит в мировом спорте", — приводит слова Харлан The Guardian.

Отметим, сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию.

Напомним, Харлан пригласили на Олимпиаду-2024, несмотря на позорную дисквалификацию с чемпионата мира.