Харлан — о решении МОК: Не представляю, как стоять рядом с представителями РФ и Беларуси 31 марта, 10:53 Ольга Харлан намерена выступить на Олимпиаде в Париже (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан высказала свою позицию по решению Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к соревнованиям представителей России и Беларуси.

По словам Харлана, Украина должна сделать максимум, чтобы спортсменов из России и Беларуси не допустили к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

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«Для каждого спортсмена — Олимпиада это главный старт в карьере. Для кого-то Париж-2024 может стать первыми Играми, для кого-то последними… Мне трудно смириться с мнением, что туда поедут представители стран-агрессорок, а нас там не будет. Мы заслуживаем того, чтобы соревноваться в Париже-2024 в любом случае», — сказала Харлан.

Фехтовальщица добавила, что планирует выступить на Играх в столице Франции, однако не представляет как быть рядом с представителями стран-агрессорок, поддерживающих войну против Украины.

" Я даже не представляю, как стоять рядом с представителями РФ и РБ, зная, что они поддерживают войну или отмалчиваются, или больше представляют армейские структуры. Национальному олимпийскому комитету, нашему правительству и федерациям нужно будет принять очень сложное решение", — подчеркнула Харлан.

Ранее сообщалось, что Дания отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян.