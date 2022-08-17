«Это было время, когда мы улыбались». Харлан вспомнила, как фехтовала с Зеленским — видео

17 августа, 15:40
Харлан является шестикратной чемпионкой мира (Фото:Olga Kharlan/Facebook)

Харлан является шестикратной чемпионкой мира (Фото:Olga Kharlan/Facebook)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан вспомнила, как она давала мастер-класс в своем виде спорта нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Титулованная спортсменка поделилась соответствующим видео в сторис Instagram.

В ролике от 2016 года показано, как Харлан и Зеленский в шутку пытались фехтовать друг против друга.

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«Это было такое время, когда мы улыбались. Эти улыбки обязательно вернутся. Когда мы победим», — написала Ольга в комментарии к видео.

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Игр в Рио-2016 в командном первенстве. Также на счету украинки бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, Ольга является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Ранее Харлан отреагировала на обстрелы района Николаева, где живет ее мама.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Ольга Харлан Фехтование Видео Владимир Зеленский

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