«Это, конечно, сильно. Слов нет». Харлан удивилась «патриотичным» грудным имплантам в России — фото

30 мая, 17:34
Цей матеріал також доступний українською
Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан удивилась «патриотичным» грудным имплантам в России.

Титулованная спортсменка поделилась в сторис Instagram видео. В роликах рекламировались грудные импланты в виде камуфляжа и цветов российского флага.

«Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет им ближе к сердцу в прямом и переносном смысле.

Видео дня
Читайте также:
«Вы, бл***, е***улись там вообще?». Харлан эмоционально отреагировала на обстрел Запорожской АЭС

Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече", — говорит мужчина в ролике.

Фехтовальщица такую рекламу прокомментировала словами: «Не, ну это, конечно, сильно. Это тот момент, когда у тебя вообще нет слов».

Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram
Ольга Харлан via Instagram
Фото: Ольга Харлан via Instagram

Сообщалось, что Харлан была шокирована разговором российского военного с отцом, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Ольга Харлан Фехтование Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X