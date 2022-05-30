«Это, конечно, сильно. Слов нет». Харлан удивилась «патриотичным» грудным имплантам в России — фото 30 мая, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Instagram)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан удивилась «патриотичным» грудным имплантам в России.

Титулованная спортсменка поделилась в сторис Instagram видео. В роликах рекламировались грудные импланты в виде камуфляжа и цветов российского флага.

«Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет им ближе к сердцу в прямом и переносном смысле.

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Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече", — говорит мужчина в ролике.

Фехтовальщица такую рекламу прокомментировала словами: «Не, ну это, конечно, сильно. Это тот момент, когда у тебя вообще нет слов».

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Сообщалось, что Харлан была шокирована разговором российского военного с отцом, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

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