«Летят с*ки». Харлан показала, где пережидала ракетный обстрел — фото
Ольга Харлан (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
В ночь с субботы на воскресенье российские оккупанты произвели массированный ракетный удар по Украине.
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан вернулась в Украину после скандального участия на чемпионате мира по фехтованию.
Девушка была вынуждена прятаться в ванной комнате во время тревоги, которая началась из-за массового обстрела украинских городов.
«Летят с*ки, не пренебрегайте», — написала Харлан в Instagram-stories.
Ранее сообщалось, что Харлан назвала виновного в позорном скандале на чемпионате мира по фехтованию.
Отметим, что сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию.