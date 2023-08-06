«Летят с*ки». Харлан показала, где пережидала ракетный обстрел — фото 6 августа, 08:12 Ольга Харлан (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В ночь с субботы на воскресенье российские оккупанты произвели массированный ракетный удар по Украине.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан вернулась в Украину после скандального участия на чемпионате мира по фехтованию.

Девушка была вынуждена прятаться в ванной комнате во время тревоги, которая началась из-за массового обстрела украинских городов.

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«Летят с*ки, не пренебрегайте», — написала Харлан в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/olgakharlan/

Ранее сообщалось, что Харлан назвала виновного в позорном скандале на чемпионате мира по фехтованию.

Отметим, что сборная Украины осталась без медалей чемпионата мира по фехтованию.